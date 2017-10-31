Реєстрація Вхід
RSS
ПОЛІТИКА НОВИНИ

В Німеччині урядовець взяла одностатевий шлюб

Німецький міністр зізналася у своїй сексуальній орієнтації ще в 2013 році
Міністр охорони довкілля Німеччини Барбара Хендрікс оголосила про те, що вступила в шлюб з вчителькою Валері Возанж.
В Німеччині урядовець взяла одностатевий шлюб Фото: Imago

Про це повідомляє Deutsche Welle.

Церемонія відбулася в понеділок у рідному місті Хендрікс Клеве.

Німецький міністр зізналася у своїй сексуальній орієнтації ще в 2013 році, зі своєю обраницею вона знайома вже близько двадцяти років.

Перший в Німеччині одностатевий шлюб був укладений 1 жовтня 2017 року.

Законопроект, що передбачає повне і рівноправне визнання одностатевих шлюбів, який отримав у Німеччині назву закону про "шлюб для всіх", був прийнятий більшістю голосів депутатів бундестагу 30 червня. За документ проголосували 393 парламентарі, проти - 226, четверо - утрималися.

При цьому федеральний канцлер Німеччини Ангела Меркель проголосувала проти прийняття законопроекту. "Для мене шлюб, згідно з Основним законом, це союз чоловіка і жінки, - пояснила свою позицію після голосування канцлер. - І тому сьогодні я не голосувала за цей законопроект".

До 1969 року гомосексуальні зв'язки в Німеччині кримінально переслідувалися. Одностатеві союзи реєструють в Німеччині з 2001 року. Проте до цієї осені гомосексуальні пари могли зареєструвати свої відносини лише у формі одностатевих партнерств. Такі союзи мали менші права, ніж гетеросексуальні шлюби. В одностатевому партнерстві перебував, зокрема, колишній міністр закордонних справ ФРН Гідо Вестервелле.

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

31 10 2017 18:47
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
  • Бурштинова весна та втрачене поколінняЖурналісти iPress.ua поїхали на Рівненщину, в найбільший центр видобутку бурштину, щоб показати, що таке весна на Поліссі
  • Обійти ProZorro: як чиновники продовжують заробляюти на тендерахВ той час, коли заступник міністра економічного розвитку і торгівлі України Максим Нефьодов розповідає про успіхи системи ProZorro та про намагання ворогів держави ліквідувати систему електронних закупівель через суд, стара партноменклатура придумує нові способи, аби вибити гроші з підприємців і нажитись на платниках податків
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
Друзенко: Бійці під Іловайськом могли вижити, але через відсутність медиків просто стекли кров

Друзенко: Бійці під Іловайськом могли вижити, але через відсутність медиків просто стекли кров'ю

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.