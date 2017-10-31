В Німеччині урядовець взяла одностатевий шлюб

Німецький міністр зізналася у своїй сексуальній орієнтації ще в 2013 році

Міністр охорони довкілля Німеччини Барбара Хендрікс оголосила про те, що вступила в шлюб з вчителькою Валері Возанж.

Про це повідомляє Deutsche Welle.

Церемонія відбулася в понеділок у рідному місті Хендрікс Клеве.

Німецький міністр зізналася у своїй сексуальній орієнтації ще в 2013 році, зі своєю обраницею вона знайома вже близько двадцяти років.

Перший в Німеччині одностатевий шлюб був укладений 1 жовтня 2017 року.

Законопроект, що передбачає повне і рівноправне визнання одностатевих шлюбів, який отримав у Німеччині назву закону про "шлюб для всіх", був прийнятий більшістю голосів депутатів бундестагу 30 червня. За документ проголосували 393 парламентарі, проти - 226, четверо - утрималися.

При цьому федеральний канцлер Німеччини Ангела Меркель проголосувала проти прийняття законопроекту. "Для мене шлюб, згідно з Основним законом, це союз чоловіка і жінки, - пояснила свою позицію після голосування канцлер. - І тому сьогодні я не голосувала за цей законопроект".

До 1969 року гомосексуальні зв'язки в Німеччині кримінально переслідувалися. Одностатеві союзи реєструють в Німеччині з 2001 року. Проте до цієї осені гомосексуальні пари могли зареєструвати свої відносини лише у формі одностатевих партнерств. Такі союзи мали менші права, ніж гетеросексуальні шлюби. В одностатевому партнерстві перебував, зокрема, колишній міністр закордонних справ ФРН Гідо Вестервелле.