В Німеччині зафіксували рекордну кількість громадян іноземного походження

Число жителів Німеччини іноземного походження досягло рекордного показника.

Як повідомило Федеральне статистичне відомство у вівторок, 1 серпня, в 2016 році в країні налічувалося 18,6 мільйона чоловіків, жінок і дітей з міграційною біографією, причому 52 відсотки з них мають паспорти ФРН.

Кількість людей, які проживають в Німеччині, прибувші з-за кордону, зросла на 8,5 відсоткових пункти в порівнянні з цим показником роком раніше. Це найзначніший приріст з початку ведення відповідної статистики в 2005 році. Частка іммігрантів або вихідців з їх сімей в населенні Німеччини зараз становить 22,5 відсотка. Про це повідомляє DW.

Таке зростання пояснюється в першу чергу великим припливом іноземців, включаючи шукачів притулку в 2015 і 2016 роках. В даний час в Німеччині проживають 2,3 мільйона чоловік з країн Близького і Середнього Сходу, це на 51 відсоток більше, ніж в 2011 році. Також значно зросло (на 46 відсотків) число вихідців з країн Африки, яких в ФРН налічується 740 тисяч осіб.

Як повідомляв iPress.ua, за даними ООН, 710 мільйонів людей по всьому світу хочуть переїхати в інші країни на постійне місце проживання, тоді як 23 мільйони вже готуються зробити цей крок.