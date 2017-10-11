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В Німеччині збудували еко-потяг, на водневому паливі

З 2021 року 14 таких потягів курсуватимуть постійними маршрутами між містами Куксхафен, Бремерхафен, Бремерфьорде та Букстехуде
На залізничному вокзалі міста Вольфсбург у четвер, 9 листопада, презентували перший потяг на водневих паливних елементах Coradia iLint.
В Німеччині збудували еко-потяг, на водневому паливі Еко-потяг. Фото: dw.com

Його розробила та виготовила в німецькому місті Зальцгіттер французька компанія Alstom - європейський першопроходець у сфері розробки швидкісних електропотягів. Про це повідомляє DW.com.

Планується, що з 2021 року 14 таких потягів курсуватимуть постійними маршрутами між містами Куксхафен, Бремерхафен, Бремерфьорде та Букстехуде. Відповідну угоду нижньосаксонське транспортне відомство підписало з фірмою-виробником Alstom, а також із компанією Linde, яка відповідатиме за технічне обслуговування та постачання водневого палива.

Перші два потяги - прототипи Coradia iLint - почнуть рух маршрутом Букстехуде - Куксхафен навесні 2018 року.

"На неелектрифікованих ділянках залізничних шляхів з'явилася справжня альтернатива потягам на дизельному ходу", - заявив на презентації міністр транспорту Нижньої Саксонії Олаф Ліс (Olaf Lies). У майбутньому земельне транспортне міністерство планує цілковито замінити дизельні регіональні потяги інноваційними. На цю мету передбачено 81,3 мільйона євро.

Двигуни внутрішнього згоряння, які працюють на водневих елементах, вважають надійними та дуже екологічними. Вони працюють завдяки перетворенню енергії водню на електричний струм за допомогою паливного елементу. Серед недоліків таких двигунів зазвичай згадують високу вартість водневих паливних елементів та велику кількість енергії, необхідної для  зріджування палива.

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10 11 2017 15:32
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