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В. о. директора Департаменту з питань люстрації стала Анастасія Задорожна

Паралельно оголошено черговий, уже третій конкурс, на вакантну посаду директора департаменту
Міністерство юстиції в п'ятницю, 17 березня, призначило виконувача обов'язків директора Департаменту з питань люстрації.
В. о. директора Департаменту з питань люстрації стала Анастасія Задорожна Фото: newsradio.com.ua

Цю посаду зайняла Анастасія Задорожна, співробітниця відділу правового забезпечення та науково-аналітичної роботи цього департаменту, інформує сайт Мін'юсту.

У Мін'юсті зазначили, що паралельно оголошено черговий, уже третій конкурс, на вакантну посаду директора департаменту, а також його заступників.

Перший конкурс провалився в січні, а другий - минулого тижня.

Нагадаємо, що минулоріч Тетяна Козаченко звільнилася з посади в листопаді, пропрацювавши два роки. Своє рішення вона пояснила бажанням долучитися до громадських ініціатив. Замість неї планували призначити виконувача обов'язків директора департаменту з питань люстрації Анну Калинчук, але призначення не відбулося.

У грудні на посаду головного люстратора оголошено конкурс. Пізніше міністр юстиції Павло Петренко повідомив освіту і місце роботи 10 кандидатівв. 24 січня стало відомо, що конкурс провалився і буде оголошено заново.

Також міністр юстиції Павло Петренко виступив за повернення Тетяни Козаченко на посаду начальника департаменту з питань люстрації.

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