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В ОАЕ розбився гелікоптер, екіпаж загинув

Гелікоптер перевозив рятувальний загін
У Об'єднаних Арабських Еміратах розбився гелікоптер, що перевозив рятувальний загін у рамках пошукової операції.
В ОАЕ розбився гелікоптер, екіпаж загинув Фото: rian.com.ua

"У суботу в Об'єднаних Арабських Еміратах розбився рятувальний гвинтокрил, усі члени його екіпажу загинули", - повідомляє агенція Anadolu.

Як зазначається, гелікоптер перевозив рятувальний загін, що проводив пошуково-рятувальні операції в районі Джабал-Джі в еміраті Рас-Аль-Хайма.

Про кількість людей, що перебували на борту повітряного судна під час аварії, не повідомляється.

Розпочато розслідування причин катастрофи.

Додамо, що авіаційне видання Scramble Magazine (Нідерланди) опублікувало фото з місця аварії винищувача Су-27 у Житомирській області, внаслідок якої загинув військовий льотчик першого класу, майор Олександр Фоменко.

 

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29 12 2018 22:48
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