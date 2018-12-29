В ОАЕ розбився гелікоптер, екіпаж загинув

У Об'єднаних Арабських Еміратах розбився гелікоптер, що перевозив рятувальний загін у рамках пошукової операції.

"У суботу в Об'єднаних Арабських Еміратах розбився рятувальний гвинтокрил, усі члени його екіпажу загинули", - повідомляє агенція Anadolu.

Як зазначається, гелікоптер перевозив рятувальний загін, що проводив пошуково-рятувальні операції в районі Джабал-Джі в еміраті Рас-Аль-Хайма.

Про кількість людей, що перебували на борту повітряного судна під час аварії, не повідомляється.

Розпочато розслідування причин катастрофи.

Додамо, що авіаційне видання Scramble Magazine (Нідерланди) опублікувало фото з місця аварії винищувача Су-27 у Житомирській області, внаслідок якої загинув військовий льотчик першого класу, майор Олександр Фоменко.