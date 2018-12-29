CУСПІЛЬСТВО НОВИНИУ Об'єднаних Арабських Еміратах розбився гелікоптер, що перевозив рятувальний загін у рамках пошукової операції.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
В ОАЕ розбився гелікоптер, екіпаж загинув
Гелікоптер перевозив рятувальний загін
Фото: rian.com.ua
"У суботу в Об'єднаних Арабських Еміратах розбився рятувальний гвинтокрил, усі члени його екіпажу загинули", - повідомляє агенція Anadolu.
Як зазначається, гелікоптер перевозив рятувальний загін, що проводив пошуково-рятувальні операції в районі Джабал-Джі в еміраті Рас-Аль-Хайма.
Про кількість людей, що перебували на борту повітряного судна під час аварії, не повідомляється.
Розпочато розслідування причин катастрофи.
Додамо, що авіаційне видання Scramble Magazine (Нідерланди) опублікувало фото з місця аварії винищувача Су-27 у Житомирській області, внаслідок якої загинув військовий льотчик першого класу, майор Олександр Фоменко.
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29 12 2018 22:48 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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