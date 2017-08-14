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В Арабських Еміратах створили правила дорожнього руху для безпілотних авто

Крім цього уряд ОАЕ описав в правилах обов'язки виробників безпілотних авто і їх власників
Влада Об'єднаних Арабських Емірат підготувала перелік правил і вимог, які зачіпають пересування по дорогах країни безпілотних транспортних засобів.
В Арабських Еміратах створили правила дорожнього руху для безпілотних авто Фото: з вільних джерел

Нові розроблені стандарти спрямовані головним чином на посилення конкурентоспроможності країни в світі, - заявив генеральний директор Управління з стандартизації і метрології (Esma) ОАЕ Абдулла Абдул Кадер Аль Маеноповідомляє "Прайм".

Відзначається також, що в листопаді повинна відбутися конференція, присвячена залученню головних світових автоконцернів і розробників нових видів транспорту, яку проведе федеральний орган ОАЕ.

Американська компанія Tesla, яка є одним з лідерів в розробках безпілотних авто і електрокарів, планує вже в кінці року продемонструвати повністю автономні машини, заявляв раніше глава компанії Ілон Маск.

У липні поточного року компанією було відкрито шоу-рум в Дубаї, початкова вартість машин Tesla в ОАЕ можна купити за 280 тисяч діхрамів, що еквівалентно 76 тисячам доларів.

Зазначимо, що раніше Tesla провалила річний план продажу електрокарів.

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14 08 2017 14:46
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