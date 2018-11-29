В обороні України найслабшим напрямком є морський, - Воронченко

В обороні України найвразливішим напрямком є морський.

Про це заявив командувач ВМСУ Ігор Воронченко під час виступу на ІІ Міжнародній конференції з питань морської безпеки, інформує "112.Україна".

"Морський напрямок зараз став найбільш уразливим для оборони України. Агресивні амбіційні російські дії в майбутньому теж будуть загрозою для України на морі", - наголосив Воронченко.

За його словами, захоплення Росією українських суден стало яскравим підтвердженням того, що РФ порушує всі норми міжнародного права.

"Відповідно до статей 17 і 38 Конвенції ООН з морського права та статті 2 договору між Україною і Російською Федерацією про співробітництво і використання Азовського моря і Керченської протоки, військові кораблі України мають право вільно користуватися свободою судноплавства у Керченській протоці й Азовському морі", - наголосив Воронченко.

Нагадаємо, російські військові в неділю, 25 листопада, атакували українські катери, що спробували пройти з Чорного в Азовське море, але не були пропущені через Керченську протоку. Шестеро українців отримали поранення.

Російські прикордонники захопили українські катери "Бердянськ" і "Нікополь", а також буксир "Яни Капу".

Через надзвичайні події в Азовському морі ввечері 25 листопада зібрали засідання Воєнного кабінету під керівництвом Президента Петра Порошенка. Дії Російської Федерації проти кораблів ВМС ЗСУ в АП назвали актом агресії, спрямованим на цілеспрямовану ескалацію Росією ситуації в акваторії Азовського моря та Керченської протоки.

У Федеральній службі безпеки Росії заявили, що допитали затриманих українських моряків, серед них двоє – співробітники СБУ, яка координувала події в Керченській протоці. У СБУ відмовилися коментувати, чи відповідає дійсності поширена російською ФСБ інформація

У вівторок, 26 листопада, Верховна Рада ухвалила в цілому доопрацьований законопроект № 9338, за допомогою якого затвердила указ президента "Про введення воєнного стану в Україні". Йдеться про області, розташовані вздовж російського і молдавського кордону та на узбережжі Чорного та Азовського морів.

Також ВРУ запросила міжнародні організації направити спостерігачів у регіон Чорного та Азовського морів та Керченської протоки і запропонувала морським державам направити в регіон військові кораблі.