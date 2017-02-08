В оборонному відомстві Польщі вимагають в Німеччини виплатити військові репарації

Глава оборонного відомства Польща Антоні Мацеревич заявив, що Німеччина повинна виплатити Польщі військові репарації.

На думку міністра національної оборони Польщі Антоні Мацеревича, Німеччина повинна виплатити Польщі військові репарації за нанесений матеріальний збиток і злочини проти польського народу, вчинені в 1939-1945 рр. В інтерв'ю телеканалу Польського ТБ TVPInfo міністр Мацеревич підкреслив, що польська держава де-факто ніколи не відмовилося від претензій на адресу Німеччини, яка почала 1 вересня 1939 року військову агресію проти Польщі, а потім протягом майже 5 років окупувала польські території.

"Це неправда, що польська держава відмовилося від належних їй німецьких військових репарацій. Це радянська колонія, іменована Польською Народною Республікою відмовилася від частини репарацій, пов'язаних з теж маріонетковою державою під назвою Німецька Демократична Республіка. До речі, цей акт ніколи не отримав формально-юридичного оформлення, а скоріше носив політичний і публіцистичний характер", - зазначив в ефірі Польського ТБ міністр національно оборони, інформує "Польське радіо".

Тим часом, депутат від правлячої партії Право і Справедливість Аркадіуш Мулярчик повідомив, що Бюро юридичних аналізів польського Сейму в найближчі дні буде опублікована доповідь міжнародно-правових обґрунтувань можливих офіційних претензій Польщі щодо Німеччини.

Нагадаємо, у вересні минулого року прем'єр-міністр Греції Алексіс Ципрас заявив, що Німеччина повинна виплатити його країні репарації за завдану шкоду в роки Другої світової війни.