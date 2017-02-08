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В оборонному відомстві Польщі вимагають в Німеччини виплатити військові репарації

За нанесений матеріальний збиток і злочини проти польського народу
Глава оборонного відомства Польща Антоні Мацеревич заявив, що Німеччина повинна виплатити Польщі військові репарації.
В оборонному відомстві Польщі вимагають в Німеччини виплатити військові репарації Антоній Мацеревич Фото: mon.gov.pl

На думку міністра національної оборони Польщі Антоні Мацеревича, Німеччина повинна виплатити Польщі військові репарації за нанесений матеріальний збиток і злочини проти польського народу, вчинені в 1939-1945 рр. В інтерв'ю телеканалу Польського ТБ TVPInfo міністр Мацеревич підкреслив, що польська держава де-факто ніколи не відмовилося від претензій на адресу Німеччини, яка почала 1 вересня 1939 року військову агресію проти Польщі, а потім протягом майже 5 років окупувала польські території.

"Це неправда, що польська держава відмовилося від належних їй німецьких військових репарацій. Це радянська колонія, іменована Польською Народною Республікою відмовилася від частини репарацій, пов'язаних з теж маріонетковою державою під назвою Німецька Демократична Республіка. До речі, цей акт ніколи не отримав формально-юридичного оформлення, а скоріше носив політичний і публіцистичний характер", - зазначив в ефірі Польського ТБ міністр національно оборони, інформує "Польське радіо".

Тим часом, депутат від правлячої партії Право і Справедливість Аркадіуш Мулярчик повідомив, що Бюро юридичних аналізів польського Сейму в найближчі дні буде опублікована доповідь міжнародно-правових обґрунтувань можливих офіційних претензій Польщі щодо Німеччини.

Нагадаємо, у вересні минулого року прем'єр-міністр Греції Алексіс Ципрас заявив, що Німеччина повинна виплатити його країні репарації за завдану шкоду в роки Другої світової війни.

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