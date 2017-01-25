В ОБСЄ констатують погіршення ситуації з медіа на Донбасі та в Криму, - Геращенко

Представник української делегації в ПАРЄ, перший заступник голови Верховної Ради Ірина Геращенко повідомила, що спецпредставник ОБСЄ з питань свободи слова Дуня Міятович відзначила погіршення ситуації з медіа на окупованому Донбасі та в Криму.

Про це вона написала у Facebook.

"Спеціальний представник ОБСЄ з питань свободи слова Дуня Міятович відзначила погіршення ситуації з медіа на окупованому Донбасі та в Криму, затримання блогерів і журналістів, блокаду українських ЗМІ. Дякуємо за позицію, висловлену в цьому рапорті, який констатує правдивий стан речей", - написала вона.

"Ми разом із колегами неодноразово звертали увагу ОБСЄ на порушення прав журналістів з боку РФ і контрольованих нею бойовиків, на їх безпідставні арешти та затримання", - наголосила Геращенко.

Нагадаємо, 24 січня Парламентська асамблея Ради Європи (ПАРЄ) ухвалила резолюцію "Напади на журналістів і свободу ЗМІ в Європі", підготовлену главою української делегації в ПАРЄ Володимиром Ар'євим.