В ОБСЄ мають намір поширити роботу спостерігачів на Донбасі на нічний час

Найбільшою проблемою Курц вважає брак довіри між сторонами конфлікту, а також у західних посередників

Після візитів до Києва і Москви голова МЗС Австрії Себастьян Курц заявив про намір збільшити кількість спостерігачів Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ (СММ) і організувати їх спостереження в нічний час

Після переговорів зі своїм російським колегою Сергієм Лавровим Курц зазначив вирішальну роль Москви у вирішенні конфліктів у Європі взагалі та на "величезну відповідальність" Росії у вирішенні військового конфлікту на Донбасі зокрема, повідомляє DW.

На думку Курца, Росія може внести великий внесок у вирішення конфліктів на всіх територіях, якими займається ОБСЄ, а також у врегулюванні збройного конфлікту на Донбасі.

У інтерв'ю DW він повідомив, що незабаром 700 спостерігачів СММ отримають додаткове технічне обладнання, а їхня місія в регіоні буде продовжена. При цьому австрійський міністр зазначив, що більшість зіткнень і перестрілок відбуваються вночі, коли місія ОБСЄ не веде спостереження.

Найбільшою проблемою Курц вважає брак довіри між сторонами конфлікту, а також у західних посередників.

Водночас Курц продемонстрував у Москві стійкість позиції Євросоюзу щодо введених проти Росії економічних санкцій. В інтерв'ю російській пресі він зазначив, що пом'якшення цих заходів можливе тільки після повного виконання Росією мінських угод. Курц застеріг, що можливе скасування санкцій не торкнеться тих з них, що накладені Заходом на Росію за незаконну анексію українського Криму.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Росія згідна на озброєння місії ОБСЄ на Донбасі стрілецькою зброєю.