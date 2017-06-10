CУСПІЛЬСТВО НОВИНИБойовики ОРЛО встановили на горі князя Ігоря під Луганськом лазер для того, щоб заважати камері ОБСЄ фіксувати обстріли на даній ділянці фронту.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
В ОБСЄ показали відео, як бойовики застосовують лазер для "засліплення" камер місії
У вересні спостерігачі місії встановили ще чотири камери на лінії розмежування
Фото: facebook.com/oscesmm
У місії показали відео з працюючим лазером на підконтрольній бойовикам території, який в нічний час доби "засліпляє" камеру місії. В ОБСЄ стверджують, що таким чином бойовики намагаються щось приховати від спостерігачів, - йдеться в повідомленні СММ ОБСЄ в Україні, інфрормує "112.Україна".
Нагадаємо, бойовики обстріляли пункт пропуску "Новотроїцьке" у Донецькій області під час його перетину патрулем спеціальної моніторингової місії ОБСЄ.
Бойовики 979 раз обстріляли позиції сил АТО з 25 серпня, 5 військових загинули.
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06 10 2017 13:52 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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