В ОБСЄ показали відео, як бойовики застосовують лазер для "засліплення" камер місії У вересні спостерігачі місії встановили ще чотири камери на лінії розмежування

Бойовики ОРЛО встановили на горі князя Ігоря під Луганськом лазер для того, щоб заважати камері ОБСЄ фіксувати обстріли на даній ділянці фронту.

Фото: facebook.com/oscesmm

У місії показали відео з працюючим лазером на підконтрольній бойовикам території, який в нічний час доби "засліпляє" камеру місії. В ОБСЄ стверджують, що таким чином бойовики намагаються щось приховати від спостерігачів, - йдеться в повідомленні СММ ОБСЄ в Україні, інфрормує "112.Україна". Нагадаємо, бойовики обстріляли пункт пропуску "Новотроїцьке" у Донецькій області під час його перетину патрулем спеціальної моніторингової місії ОБСЄ. Бойовики 979 раз обстріляли позиції сил АТО з 25 серпня, 5 військових загинули.

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