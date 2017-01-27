В ОБСЄ повідомили, що обидві сторони порушують Мінські угоди під Станицею Луганською, - ВІДЕО

Решта порушень, за даними ОБСЄ, припадає на інші гарячі точки

Обидві сторони порушують Мінські домовленості та рішення про розведення сил і засобів біля Станиці Луганської.

Заступник голови СММ ОБСЄ в Україні Олександер Хуг, звітуючи за 10 днів моніторингу по всій лінії розмежування, продемонстрував відеозапис камери СММ ОБСЄ, яка зафіксувала вогонь з обох сторін, "вночі у вівторок", інформує Кризовий медіа-центр.

(Водночас на відео, поширеного через Youtube вказано, що вогонь зафіксовано 22 січня (неділя) -ред.)

"5% від загального числа порушень режиму припинення вогню, зареєстрованих на Донбасі минулого тижня відбулося на станичнолуганському напрямку", – наголосив представник СММ ОБСЄ.

Решта порушень, за даними ОБСЄ, припадає на інші гарячі точки.

"45% – у районі трикутника Авідіївка-Ясинувата-Донецький ареопорт, 20% у районах на південь, південний схід та схід від Світлодарська, 15% у районах на схід та північний схід від Маріуполя і 5% у західних районах Луганської області", – сказав Хуг.

Як відомо, 21 вересня 2016 року в Мінську було підписано рамкову угоду про розведення сил та засобів на трьох ділянках частково окупованого сходу України – у Петрівському (Донецька область), Станиці Луганській і Золотому (Луганська область). Цьому мають передувати щонайменше 7 днів без обстрілів.

Нагадаємо, доступ Спеціальної спостережної місії ОБСЄ на всіх трьох ділянках розведення сил залишається обмеженим, розмінування там не проводиться.