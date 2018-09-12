В ОБСЄ розповіли про "заборонене" озброєння бойовиків
Відповідно до звіту місії, у непідконтрольних українській владі районах неподалік Луганська біля н.п. Біле було зафіксовано 2 самохідні гаубиці "Гвоздика" та 4 буксирувані гаубиці "Жаба" (122 мм).
В ОБСЄ повідомили, що на окупованій Луганщині у постійному місці зберігання озброєння за межами відповідних ліній відведення бракує 5 танків (чотирьох Т-64 та одного Т-72) і 2 самохідних гаубиць (2С1).
"Наявність деяких одиниць озброєння верифікувати не вдалося" , - зазначили у місії.
Зокрема, команда місії ОБСЄ не змогла верифікувати наявність деяких одиниць озброєння, розміщеного в замкненому контейнері у постійному місці зберігання озброєння у непідконтрольному урядові районі Луганської області.
Також у місії повідомили про озброєння, розміщене з порушенням ліній відведення у районах, підконтрольних українському уряду: зенітний ракетний комплекс "Оса" біля н.п.Лебединське неподалік від Маріуполя та 2 зенітні ракетні комплекси поблизу н.п.Касянівка - за межами виділених місць зберігання озброєння.
Нагадаємо, що Словаччина під час свого головування в ОБСЄ в 2019 році буде фокусуватися на питаннях, пов’язаних із незаконною анексією Криму та агресією на Донбасі.
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