В ОБСЄ ситуацію на Донбасі назвали "болотом", в якому загрузли сотні тисяч невинних людей

На його думку, всі, хто працює над поліпшенням ситуації на Донбасі, "викочують на гору важкий камінь, який, майже досягнувши вершини, кожен раз скочується вниз"

Перший заступник голови СММ ОБСЄ Александр Хуґ назвав конфлікт на Донбасі болотом, в якому застрягла величезна кількість мешканців регіону.

Таку заяву він зробив на брифінгу в Українському медіа центрі, інформує "112.ua".

"Якби ми не намагались, але не можна віднайти однозначно видимих тенденцій, все що ми бачимо - скрутну ситуацію, яку я б описав болотом, в якому погрузли сотні тисяч невинних людей. Ситуація ані поліпшується, ані погіршується. Вона не змінюється, вона залишається і залишатиметься такою допоки люди, яким належить влада волітимуть, щоб все так залишалось", - сказав він.

Він зазначив, що кожен раз ОБСЄ чує про те, що сторони відновили свої зобов'язання щодо припинення вогню, але це триває тільки певний період часу.

"Цей конфлікт вже триває третій рік, ціла когорта людей: ремонтні бригади, представники гуманітарних організацій, сапери, спостерігачі ОБСЕ і багато політиків працюють заради того, щоб покращити ситуацію. Вони викочують на гору тяжкий камінь, який майже досягнувши вершини, щоразу скочується вниз… Гуманітарні організації готові та спрожні надавати допомогу, але їх виганяють, ремонтні бригади мають технічні засоби та мужність, але це часто зривається через прицільні обстріли. Спостерігачі СММ ОБСЕ володіють необхідними навичками та вміннями, мають технічні засоби та волю, але стикаються з постійними обмеження… Подіями керують реальні люди, обстріли життєво необхідної інфраструктури тривають тому, що реальні люди віддають накази і реальні люди виконують їх…", - додав він.

Нагадаємо, що на Маріупольському напрямку обстановка загострилася, ворог почав застосовувати важке озброєння.

Сьогодні, 14 квітня під час брифінгу речник Міністерства оборони з питань АТО Андрій Лисенко повідомив, що із початку проведення антитерористичної операції (АТО) на сході України загинули понад 2,6 тис. військових.