В ОБСЄ відреагували на заяви ватажка "ДНР" про створення "Малоросії"

Міністр закордонних справ Австрії, яка головує зараз в ОБСЄ, Себастьян Курц прокоментував заяву ватажка терористичної організації "ДНР" Олександра Захарченка про створення "Малоросії".

"Стурбований подіями в Україні щодо "заяви" про "Малоросію". Повинні уникати дій, що ставлять під загрозу реалізацію Мінських угод", - заявив він в Twitter.

Нагадаємо, що 18 липня ватажок терористів "ДНР" Олександр Захарченко заявив про заснування нової держави "Малоросія" зі столицею в Донецьку.

Президент України Петро Порошенко, коментуючи заяву ватажка бойовиків, зазначив, що Захарченко не є самостійною політичною фігурою, а лише маріонеткою, яка транслює позицію Кремля.

У Кремлі відповіли, що слова Захарченка про "Малоросію" є його особистою ініціативою.

Натомість терористична організація "ЛНР" на своєму інформаційному ресурсі спростувала заяву ватажка "ДНР" Олександр Захарченка про створення "держави Малоросія".

Один з керівників "ЛНР" Володимир Дегтяренко заявив, що представники організації не брали участі в засіданні в Донецьку, де виступав Захарченко.