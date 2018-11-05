В ОБСЄ засудили акцію "Нацкорпуса" біля "Інтера"
"Я засуджую вчорашню спробу підпалу на телеканалі "Інтер" в Києві. Збиток та травми запобігли швидкі дії поліції. Насильство завжди неприйнятно. Я закликаю владу України розслідувати напад і гарантувати безпечне середовище для роботи журналістів", - написав Дезір у Twitter.
Як відомо, 9 травня "Нацкорпус" заявив про довгострокову акцію проти телеканалу "Інтер" через трансляцію концерту до 9 травня. Під стінами телеканалу вони вимагали прибрати концерт з ефіру, або хоча б прибрати фразу ведучих, які заявили, що в Україні називають вулиці "іменами фашистських поплічників".
Телеканал "Інтер" транслював концерт повністю.
Увечері 9 травня в будівлю, де розташовується новинний продакшн телеканалу "Інтер", кинули "коктейль Молотова". На акцію проти концерту телеканалу зібралися представники всеукраїнської громадсько-політичної організації "Вільні люди".
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