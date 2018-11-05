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В ОБСЄ засудили акцію "Нацкорпуса" біля "Інтера"

Українську владу закликають розслідувати напад
Представник ОБСЄ зі свободи ЗМІ Арлем Дезір заявив, що влада України повинна створити безпечні умови для роботи журналістів.
В ОБСЄ засудили акцію "Нацкорпуса" біля "Інтера" Фото: vesti-ukr.com

"Я засуджую вчорашню спробу підпалу на телеканалі "Інтер" в Києві. Збиток та травми запобігли швидкі дії поліції. Насильство завжди неприйнятно. Я закликаю владу України розслідувати напад і гарантувати безпечне середовище для роботи журналістів", - написав Дезір у Twitter.

Як відомо, 9 травня "Нацкорпус" заявив про довгострокову акцію проти телеканалу "Інтер" через трансляцію концерту до 9 травня. Під стінами телеканалу вони вимагали прибрати концерт з ефіру, або хоча б прибрати фразу ведучих, які заявили, що в Україні називають вулиці "іменами фашистських поплічників".

Телеканал "Інтер" транслював концерт повністю.

Увечері 9 травня в будівлю, де розташовується новинний продакшн телеканалу "Інтер", кинули "коктейль Молотова". На акцію проти концерту телеканалу зібралися представники всеукраїнської громадсько-політичної організації "Вільні люди".

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11 05 2018 15:55
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