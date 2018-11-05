В ОБСЄ засудили акцію "Нацкорпуса" біля "Інтера"

Представник ОБСЄ зі свободи ЗМІ Арлем Дезір заявив, що влада України повинна створити безпечні умови для роботи журналістів.

"Я засуджую вчорашню спробу підпалу на телеканалі "Інтер" в Києві. Збиток та травми запобігли швидкі дії поліції. Насильство завжди неприйнятно. Я закликаю владу України розслідувати напад і гарантувати безпечне середовище для роботи журналістів", - написав Дезір у Twitter.

Як відомо, 9 травня "Нацкорпус" заявив про довгострокову акцію проти телеканалу "Інтер" через трансляцію концерту до 9 травня. Під стінами телеканалу вони вимагали прибрати концерт з ефіру, або хоча б прибрати фразу ведучих, які заявили, що в Україні називають вулиці "іменами фашистських поплічників".

Телеканал "Інтер" транслював концерт повністю.

Увечері 9 травня в будівлю, де розташовується новинний продакшн телеканалу "Інтер", кинули "коктейль Молотова". На акцію проти концерту телеканалу зібралися представники всеукраїнської громадсько-політичної організації "Вільні люди".