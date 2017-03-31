В ОБСЄ заявили про найбільшу за рік кількість обстрілів з забороненої зброї на Донбасі
Про це заявила в четвер, виступаючи в Постійній раді ОБСЄ у Відні тимчасовий повірений у справах США при ОБСЄ Кейт Бернс, передає "Укрінформ".
"Протягом минулого тижня Спеціальна моніторингова місія ОБСЄ в Україні нарахувала найбільшу кількість розривів снарядів від забороненого важкої зброї за рік - до 4 тис. зафіксованих випадків тільки 23 березня", - повідомила вона.
Бернс також відзначила, що наявність забороненої зброї поблизу лінії зіткнення може викликати швидку ескалацію конфлікту.
Крім того, за її словами, Росія і підтримувані нею сепаратисти несуть відповідальність за дев'ять з десяти останніх серйозних інцидентів, які загрожують безпеці спостерігачів СММ ОБСЄ.
"Станом на сьогодні немає ніяких ознак того, що відповідальні за це особи перебувають під слідством або будуть притягнуті до відповідальності за свої дії", - підкреслила представник США.
Бернс підкреслила, що США засуджують всі акти насильства і погрози щодо спостерігачів місії ОБСЄ.
Нагадаємо, що раніше в ОБСЄ констатутвали, що з початку 2017 року в ході військових протистоянь на Донбасі постраждали 116 осіб. З них 21 людина загинула і 95 осіб поранені.
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