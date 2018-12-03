В ОБСЄ заявили, що ситуація на Закарпатті спокійна

Перший заступник глави Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ Александр Хуг заявив, що організація посилила моніторинг в Ужгороді через лютневий напад на офіс Товариства угорської культури Закарпаття, але зараз ситуація в регіоні спокійна.

"Факти полягають в тому, що протягом останніх тижнів СММ уточнювала інформацію про низку інцидентів, що сталися у приміщенні, де розташований офіс Закарпатської спілки угорців. Загалом, за нашими спостереженнями, ситуація в цьому районі залишається спокійною", - заявив Хуг в ефірі "Радіо НВ".

Хуг спростував заяву глави МЗС Угорщини Петера Сійярто про відкриття постійної спостережної місії ОБСЄ в Ужгороді, заявивши, що окремого офісу організація не відкривала. Водночас для моніторингу ситуації в Закарпатській області було направлено кілька патрулів.

Свої спостереження ОБСЄ виклала у звітах за 28 лютого, 1, 5 і 7 березня.

Раніше iPress.ua повідомляв, що місія ОБСЄ посилила моніторинг ситуації в Ужгороді з Івано-Франківська.

Нагадаємо, що глава МЗС Угорщини Петер Сійярто заявив, що ОБСЄ повідомила його про відкриття спостережної місії на Закарпатті. 8 березня Сійярто також заявляв про направлення спостерігачів ОБСЄ на Закарпаття як про доконаний факт, зазначивши, що в Будапешті вітають такий крок.

11 березня речник Закарпатської ОДА Ярослав Галас заявив, що ОДА не надавала погодження на відкриття постійної моніторингової місії ОБСЄ і до неї не надходили подібні пропозиції.