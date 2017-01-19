В ОБСЄ заявили, що виборча система США не відповідає міжнародним стандартам
Про це заявив директор Бюро з демократичних інститутів і прав людини ОБСЄ Міхаель Лінк, повідомляє Deutsche Welle.
На його думку, в кожному штаті діє різне виборче законодавство і різна практика використання нових технологій, а в багатьох штатах екс-ув'язнені і ще відбувають покарання зовсім позбавлені виборчого права.
ОБСЄ побачила, що при всіх спробах забезпечити безпеку електронної системи виборів використовувалася застаріла комп'ютерна техніка, що не відповідає міжнародним стандартам.
Також потрібно зробити фінансову систему виборчої кампанії більш прозорою, йдеться в звіті, підготовленому командою спостерігачів ОБСЄ за підсумками виборів в США.
Крім того, Лінк розкритикував обраного президента США Дональда Трампа: на його думку, той "свідомо і неодноразово порушував межі риторики ненависті".
"Те, що він при цьому зміг домогтися успіху, створює небезпечний прецедент. Міжнародне співтовариство очікує, що США будуть подавати хороший приклад і в цій області", - зазначив він.
Нагадаємо, що кандидата від Республіканської партії Дональда Трампа обрано 45-м президентом США.
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