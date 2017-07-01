В Одесі 35 будинків залишилися без опалення через аварію на теплотрасі

Через велику аварію на тепломережі в Приморському районі Одеси 35 будинків залишаються без тепла.

Голова Державної служби з надзвичайних ситуацій Микола Чечоткін доповів Президентові Петру Порошенку, повідомляє прес-служба Президента.

За словами Чечоткіна, в інших областях України ситуація стабільна і під постійним контролем ДСНС. На дороги місцевого значення по всій Україні виведено три з половиною тисячі одиниць спецтехніки, а регіональні штаби працюють цілодобово.

У розмові з головою держави Микола Чечоткін також повідомив про прийняте рішення щодо припинення руху автотранспорту на всіх автомобільних дорогах Одеської області з 18:00 7 січня.

Нагадаємо, що через складні погодні умови в Україні без світла залишилися мешканці 71 населеного пункту, майже половина з них - в Одеській області. В Дніпропетровській області також перекрито рух транспорту через снігопади.

Також у міжнародному аеропорту "Бориспіль" попереджають пасажирів про можливі затримки на внутрішніх авіарейсах через складні погодні умови.