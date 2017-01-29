В Одесі біля ринку сталася стрілянина між чоловіками: поранено одну жінку
Інформація про стрілянину в поліцію надійшла об 11:10. На місце прибула слідчо-оперативна група, повідомляє прес-служба обласної поліції.
"По прибуттю на місце попередньо зі свідчень очевидців поліцейські встановили, що житель Біляївського району реалізовував тварину біля ринку "Старокінний". Поруч проходив односелець, з яким у нього були давні неприязні стосунки. Між чоловіками спалахнула словесна перепалка, яка переросла в конфлікт. У подальшому продавець дістав з припаркованого поруч автомобіля обріз рушниці і почав погрожувати своєму опоненту", - йдеться в повідомленні.
У конфлікт між чоловіками втрутилася реалізатор кави, яка в момент стрілянини схопилася за обріз і нахилила його вниз. Унаслідок пострілу жінка отримала вогнепальне поранення ноги. Її госпіталізували в медичний заклад. Правопорушника доставили до Портофранківського відділення поліції.
Вирішується питання про внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань за правовою кваліфікацією кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 115 через ч. 2 ст. 15 Кримінального кодексу України, триває перевірка.
Нагадаємо, що в середу, 25 січня, ввечері в Дніпрі невідомі особи в автомобілі ВАЗ випустили більш ніж 30 куль з автомата по машині місцевої охоронної фірми, після чого зникли.
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