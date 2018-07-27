В Одесі через дощі затопило вулиці
Через бруд і сміття, які вода змила в зливові стоки, дощоприймачі швидко виявилися забиті, повідомляє Vgorode.ua.
Фото: od.vgorode.ua
Фото: od.vgorode.ua
Фото: od.vgorode.ua
Фото: od.vgorode.ua
У результаті затопленими виявилися вулиці Балківська, Приморська, Отамана Головатого, Чорноморського козацтва, Водопровідна, Середньофонтанська площа, Митна площа, п'ята станція Великого Фонтану, Французький бульвар та інші.
Крім того, на деяких вулицях вітер повалив дерева.
На цей момент співробітники комунальних служб усувають наслідки негоди, проїзд доріг відновлено.
Нагадаємо, що в Києві через сильну зливу знову затопило вулиці. У деяких районах столиці вирує злива з градом.
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