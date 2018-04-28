В Одесі чоловіка засудили до 5 років за ґратами через сепаратистські публікації у соцмережі

В Одесі чоловіка засудили за розміщення сепаратистських публікацій у мережі ВКонтакті.

"Громадянина засуджено до 5 років позбавлення волі з іспитовим строком 3 роки. Чоловіка визнано винним у публічних закликах до зміни меж території України на порушення порядку, встановленого Конституцією України. Правоохоронці встановили, що житель м. Білгород-Дністровський у соціальній мережі ВКонтакте розмістив публікацію про визнання так званих Донецької та Луганської республік", - повідомляє прес-служба прокуратури Одещини.

Нагадаємо, що Львівський національний театр опери та балету звільнив соліста Миколу Санжаревського, якого підозрюють у підтримці і фінансуванні сепаратистів.

Опоненти Санжаревського звинувачують його в розповсюдженні просепаратистських повідомлень в російській соціальній мережі "ВКонтакте", але сам він заявляє, що не має доступу до свого профілю.

СБУ почала перевірку діяльності Санжаревського. Артист проходить в кримінальному провадженні за статтею Кримінального кодексу про матеріальне, організаційне чи інше сприяння діяльності терористичної групи чи терористичної організації, яка передбачає від 8 до 15 років позбавлення волі.