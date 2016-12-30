В Одесі чиновника Міноборони упіймали на хабарі

В Одесі затримали заступника начальника Південного територіального квартирно-експлуатаційного управління Міноборони за вимагання та отримання від підрядника 350 тисяч гривень хабара.

"Тилові миші кололися, пищали але дальше продовжували жерти кактус "хабарів", - повідомив головний військовий прокурор Анатолій Матіос на своїй сторінці у Facebook.

За його словами, Нацполіція та військова прокуратура Південного регіону в Одесі затримали на "гарячому" заступника начальника Південного територіального Квартирно-експлуатаційного управління Міноборони України за вимагання та отримання від підрядника 350 тисяч гривень хабара (3% від кошторису ремонту військових казарм).

Нагадаємо, запорізька поліція затримала за хабар начальника одного з відділів обласного Управління внутрішньої безпеки.

Нещодавно співробітники Служби безпеки України під процесуальним керівництвом прокуратури викрили на хабарництві заступника начальника управління боротьби з митними правопорушеннями Житомирської митниці.