В Одесі чиновника Міноборони упіймали на хабарі
"Тилові миші кололися, пищали але дальше продовжували жерти кактус "хабарів", - повідомив головний військовий прокурор Анатолій Матіос на своїй сторінці у Facebook.
За його словами, Нацполіція та військова прокуратура Південного регіону в Одесі затримали на "гарячому" заступника начальника Південного територіального Квартирно-експлуатаційного управління Міноборони України за вимагання та отримання від підрядника 350 тисяч гривень хабара (3% від кошторису ремонту військових казарм).
Нагадаємо, запорізька поліція затримала за хабар начальника одного з відділів обласного Управління внутрішньої безпеки.
Нещодавно співробітники Служби безпеки України під процесуальним керівництвом прокуратури викрили на хабарництві заступника начальника управління боротьби з митними правопорушеннями Житомирської митниці.
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