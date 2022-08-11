В Одесі демонтують пам’ятник Катерині ІІ

Це станеться найближчим часом.

Речник Одеської військової адміністрації Сергій Братчук запевнив, що пам’ятник Катерині ІІ в Одесі не руйнуватимуть, його просто демонтують і перевезуть.

Про це Братчук сказав в ефірі телемарафону, пише Українська правда.

"Чотири фігури пам’ятника "Засновникам Одеси" повернуться до музею. Що стосується фігури Катерини ІІ, яка не має ніякої цінності, вона буде у безпечному місці. Це буде демонтаж, це не буде розрухою, руйнацією. Знайдеться місце, де вона буде знаходитися. Я думаю, найближчим часом це питання буде закрите", – зазначив він.

Нагадаємо, що більшість містян та мер Геннадій Труханов підтримали демонтаж пам’ятника "Засновникам Одеси".