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В Одесі демонтують пам’ятник Катерині ІІ
Фото з вільного доступу
Речник Одеської військової адміністрації Сергій Братчук запевнив, що пам’ятник Катерині ІІ в Одесі не руйнуватимуть, його просто демонтують і перевезуть.
Про це Братчук сказав в ефірі телемарафону, пише Українська правда.
"Чотири фігури пам’ятника "Засновникам Одеси" повернуться до музею. Що стосується фігури Катерини ІІ, яка не має ніякої цінності, вона буде у безпечному місці. Це буде демонтаж, це не буде розрухою, руйнацією. Знайдеться місце, де вона буде знаходитися. Я думаю, найближчим часом це питання буде закрите", – зазначив він.
Нагадаємо, що більшість містян та мер Геннадій Труханов підтримали демонтаж пам’ятника "Засновникам Одеси".
Раніше повідомлялося, що в Одесі пройшло опитування щодо пам’ятника Катерині ІІ.
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08 11 2022 21:33 МЕДІА
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