В Одесі діти без щеплень навчатимуться онлайн

З 15 січня в одеських школах почнуть впроваджувати практику відеоуроків для дітей, яких з 22 січня не допускатимуть до шкільних занять через відсутність щеплень від кору.

Як повідомила директор департаменту освіти і науки міськради Олена Буйневич, з такою ініціативою виступили керівники шкіл, що мають технічні можливості, пише "Думская".

"Це буде повноцінний урок у класі, який вчитель вестиме для віртуальної аудиторії, використовуючи наочні матеріали, класну дошку і так далі. Посилання на відеоуроки публікуватимуться на моїй сторінці у Facebook, а також на офіційному сайті департаменту osvita-omr.gov.ua. Це стосується пропущених тем з основних предметів – математика, англійська мова, українська та російська мова – в тих школах, де вона є основною мовою навчання", – зазначила Буйневич.

Нововведення є абсолютно добровільним проектом, однак взяти участь в ньому вже виявили бажання школи №2, 5, 13, 35, 117, гімназія №8 і юридичний ліцей. Оцінювати знання дітей, які пропустять частину занять, будуть за допомогою тестів і контрольних робіт.

"Якщо, як ми сподіваємося, недопуск по кору буде нетривалим, наприклад, не більше двох тижнів, то діти зможуть легко надолужити згаяне, прийшовши в школу і написавши контрольні або в індивідуальному онлайн-спілкуванні з учителем. Якщо ж ця ситуація затягнеться, то діти зможуть приходити в спеціально виділені класи, де буде проводитися системне кварцування, і там демонструвати свої знання", – повідомила Олена Буйневич.

Тим часом, батьки нещеплених дітей, незгодні з рішення комісії виконкому міськради, збираються 17 січня в бібліотеці ім. Грушевського на зустріч, під час якої вони планують направити письмові скарги в державні органи влади.

Нагадаємо, в Україні триває спалах кору – одного з найбільш заразних захворювань, відомих у світі. За 2017 рік зафіксовано 4782 випадки захворювання на кір. Ліків від кору не існує, єдиний надійний метод профілактики захворювання – вакцинація.

Кір легко передається від людини до людини. Спочатку хворий відчуває ознаки звичайної застуди: нежить, температуру, кашель, приблизно через тиждень з’являється висип (спочатку на голові, далі – на верхній та нижній частинах тулуба). Серед ускладнень, які викликає кір, – ураження нервової системи (енцефаліт), пневмонія, отит, втрата зору.

В Одесі через спалах кору керівникам шкіл рекомендували подовжити зимові канікули на тиждень, до 21 січня. Зимові канікули у вищих навчальних закладах Одеси триватимуть до 26 лютого.

У школах Івано-Франківська продовжили зимові канікули через випадки захворювання на кір.