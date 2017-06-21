В Одесі два титулованих спортсмена жорстоко побили шістьох перехожих, - ВІДЕО

В Одесі на Французькому бульварі 20-го червня двоє хлопців жорстоко побили декількох людей.

Як зброю спортсмени використовували металеві прути, цеглу та тротуарну плитку, повідомляє InfoResist. Від дій зловмисників постраждали шестеро людей.

Постраждалим надали медичну допомогу. Одного з них доставили в лікарню з тяжкою травмою голови. Госпіталізований і один з нападників - там до нього звернулися журналісти, але він, образивши їх, не прокоментував ситуацію.

Поліцейські встановили – один із них був у стані алкогольного сп'яніння. За інформацією сайту "Думська", обидва були у стані наркотичного сп'яніння.

ЗМІ повідомляють, що група невідомих спортивної зовнішності приїжджала до затриманих в Шевченківське відділення поліції. До жертв нападу на Єврейську лікарню навідалися невідомі з погрозами.

Нападникам інкримінують правопорушення, передбачене ч. 4 ст. 296 КК (хуліганство із застосуванням зброї). Скоро їм мають обрати запобіжний захід.

Також за даними ЗМІ, одного з тайбоксерів (того, що на відео з металевим прутом) звуть Ігор Задорожний, другий (який бив лежачого і пізніше був госпіталізований) - Георгій Бузіашвілі. Обидва займаються в одного тренера і мають ряд нагород. За неофіційною інформацією, у одного з них чемпіонський титул з тайського боксу.

Нагадаємо, що вранці 14 червня у селищі Коцюбинське молодий чоловік на замовлення побив голову ТВК селища Людмилу Демченко.