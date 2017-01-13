В Одесі двоє водіїв влаштували перестрілку
Повідомлення про те, що двоє водіїв почали битися на Приморській вулиці, надійшло на спецлінію "102" 12 січня.
Правоохоронці приїхали на місце події і встановили, що учасники конфлікту - одесити 35 та 65 років.
"Під час конфлікту, що виник у результаті порушення ними правил дорожнього руху, чоловіки розпочали штовханину, а в подальшому - стрілянину з травматичної зброї. На місце пригоди поліцейські викликали карету швидкої допомоги, учасникам конфлікту було надано медичну допомогу", - йдеться у повідомленні прес-служби поліції Одещини.
В одного із учасників конфлікту діагностували поранення в області коліна та стегна, а у другого - гематому потиличної області та поранення лівої стопи.
За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 4 ст. 296 (хуліганство) Кримінального кодексу України.
Разом з цим, місцеві видання повідомляють, що конфлікт стався між колишнім заступником прокурора Одеської області Валерієм Лавровим та ветераном АТО. Версію ветерана АТО про те, що відбулося, опублікувала одеситка Рада Майєр на сторінці у Facebook.
Нагадаємо, 9 січня у Харкові поліцейські затримали чотирьох молодиків, які стріляли з вікна квартири багатоповерхівки по перехожих.
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