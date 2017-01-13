В Одесі двоє водіїв влаштували перестрілку

За даними місцевих ЗМІ, учасники конфлікту - колишній заступник прокурора Одеської області і ветеран АТО

В Одесі на Приморській вулиці сталася стрілянина з травматичної зброї за участю двох водіїв. Подію кваліфікували як "Хуліганство".

Повідомлення про те, що двоє водіїв почали битися на Приморській вулиці, надійшло на спецлінію "102" 12 січня.

Правоохоронці приїхали на місце події і встановили, що учасники конфлікту - одесити 35 та 65 років.

"Під час конфлікту, що виник у результаті порушення ними правил дорожнього руху, чоловіки розпочали штовханину, а в подальшому - стрілянину з травматичної зброї. На місце пригоди поліцейські викликали карету швидкої допомоги, учасникам конфлікту було надано медичну допомогу", - йдеться у повідомленні прес-служби поліції Одещини.

В одного із учасників конфлікту діагностували поранення в області коліна та стегна, а у другого - гематому потиличної області та поранення лівої стопи.

За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 4 ст. 296 (хуліганство) Кримінального кодексу України.

Разом з цим, місцеві видання повідомляють, що конфлікт стався між колишнім заступником прокурора Одеської області Валерієм Лавровим та ветераном АТО. Версію ветерана АТО про те, що відбулося, опублікувала одеситка Рада Майєр на сторінці у Facebook.

Нагадаємо, 9 січня у Харкові поліцейські затримали чотирьох молодиків, які стріляли з вікна квартири багатоповерхівки по перехожих.