CУСПІЛЬСТВО НОВИНИУ багатоповерховому будинку в Суворовському районі Одеси жителі помітили підозрілу коробку і викликали правоохоронців.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
В Одесі евакуювали дев'ятиповерхівку через підозрілу коробку, в якій виявився хом'як
Жителі побачили в під'їзді підозрілий пакет і викликали поліцію
Фото: dumskaya.net
На місце події приїхала слідчо-оперативна група, вибухотехніки і кінологи. Вони евакуювали жителів і обстежили дев'ятиповерховий будинок і прилеглу до нього територію, повідомляють на сайті обласного управління Нацполіції.
На місці виявили пакет з коробкою і записку, в якій дитячим почерком було написано: "Допоможіть, будь ласка. (Не трусити, не перевертати)".
Фото: dumskaya.net
"Поліцейські почули шурхіт, зазирнули в коробку, а там маленький клубочок - хом'ячок! Заявників настільки зворушила така подія, що вони забрали його до себе і пообіцяли дбати і захищати", - повідомили в прес-службі поліції.
Фото: Нацполіція
Жодних вибухонебезпечних предметів у багатоповерхівці виявлено не було.
Нагадаємо, раніше житель Одеської області "замінував" вокзал, не влаштувавшись на роботу в облцентрі
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