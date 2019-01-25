В Одесі евакуювали дев'ятиповерхівку через підозрілу коробку, в якій виявився хом'як

У багатоповерховому будинку в Суворовському районі Одеси жителі помітили підозрілу коробку і викликали правоохоронців.

На місце події приїхала слідчо-оперативна група, вибухотехніки і кінологи. Вони евакуювали жителів і обстежили дев'ятиповерховий будинок і прилеглу до нього територію, повідомляють на сайті обласного управління Нацполіції.

На місці виявили пакет з коробкою і записку, в якій дитячим почерком було написано: "Допоможіть, будь ласка. (Не трусити, не перевертати)".



Фото: dumskaya.net

"Поліцейські почули шурхіт, зазирнули в коробку, а там маленький клубочок - хом'ячок! Заявників настільки зворушила така подія, що вони забрали його до себе і пообіцяли дбати і захищати", - повідомили в прес-службі поліції.







Фото: Нацполіція

Жодних вибухонебезпечних предметів у багатоповерхівці виявлено не було.

Нагадаємо, раніше житель Одеської області "замінував" вокзал, не влаштувавшись на роботу в облцентрі