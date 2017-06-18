CУСПІЛЬСТВО НОВИНИВночі в Одесі сталася пожежа в будівлі колишнього факультету тилу Одеського інституту сухопутних військ, в якому планували розмістити штаб Військово-морських сил України.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
В Одесі горіла будівля майбутнього штабу ВМС України
Під час гасіння вогню вибухнув газовий балон
Фото: dumskaya.net
Під час гасіння вогню, близько 2 години ночі стався вибух. Як пізніше з'ясувалося, вибухнув газовий балон. Близько 3:30 пожежу вдалося локалізувати, - повідомляє "Думская".
Фото:dumskaya.net
В липні 2016 року частина будівлі площею близько 10 тисяч квадратних метрів перейшла до Міністерства оборони. Тут планували розмістити штаб ВМС. Планувалося, що роботи з реконструкції обійдуться у понад 150 мільйонів гривень.
Фото:dumskaya.net
Нагадаємо, 3 червня у Києві вночі сталася пожежа на автомобільній стоянціна вулиці Данькевича, в результаті якої декілька машин згоріли і отримали пошкодження.
Читайте новини також російською мовою.
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.КОМЕНТАРІ (0) +
Додати коментар
18 06 2017 14:27 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
- ФОТО Від дитинства до останніх років: унікальні фото з життя Любомира Гузара
- ФОТО Посол Японії висадив сакури у Львові, - ФОТОРЕПОРТАЖ
- ФОТО В Одесі на Алеї Слави сталася бійка: затримано 16 осіб, - ФОТО ОНОВЛЕНО
- Бурштинова весна та втрачене поколінняЖурналісти iPress.ua поїхали на Рівненщину, в найбільший центр видобутку бурштину, щоб показати, що таке весна на Поліссі
- Starbucks обіцяє працевлаштувати 10 тис. біженців через указ Трампа