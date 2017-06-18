В Одесі горіла будівля майбутнього штабу ВМС України

Вночі в Одесі сталася пожежа в будівлі колишнього факультету тилу Одеського інституту сухопутних військ, в якому планували розмістити штаб Військово-морських сил України.

Під час гасіння вогню, близько 2 години ночі стався вибух. Як пізніше з'ясувалося, вибухнув газовий балон. Близько 3:30 пожежу вдалося локалізувати, - повідомляє "Думская".

Фото:dumskaya.net

В липні 2016 року частина будівлі площею близько 10 тисяч квадратних метрів перейшла до Міністерства оборони. Тут планували розмістити штаб ВМС. Планувалося, що роботи з реконструкції обійдуться у понад 150 мільйонів гривень.

Фото:dumskaya.net