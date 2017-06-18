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В Одесі горіла будівля майбутнього штабу ВМС України

Під час гасіння вогню вибухнув газовий балон
Вночі в Одесі сталася пожежа в будівлі колишнього факультету тилу Одеського інституту сухопутних військ, в якому планували розмістити штаб Військово-морських сил України.
В Одесі горіла будівля майбутнього штабу ВМС України Фото: dumskaya.net

Під час гасіння вогню, близько 2 години ночі стався вибух. Як пізніше з'ясувалося, вибухнув газовий балон. Близько 3:30 пожежу вдалося локалізувати, -  повідомляє "Думская".

Фото:dumskaya.net

В липні 2016 року частина будівлі площею близько 10 тисяч квадратних метрів перейшла до Міністерства оборони. Тут планували розмістити штаб ВМС. Планувалося, що роботи з реконструкції обійдуться у понад 150 мільйонів гривень.

Фото:dumskaya.net

Нагадаємо, 3 червня у Києві вночі сталася пожежа на автомобільній стоянціна вулиці Данькевича, в результаті якої декілька машин згоріли і отримали пошкодження.

 

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18 06 2017 14:27
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