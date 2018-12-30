CУСПІЛЬСТВО НОВИНИУ неділю, 30 грудня, в Одесі зайнялись складські приміщення на території колишнього заводу "Мікрон". Вогонь охопив 700 квадратних метрів будівлі.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
В Одесі горів колишній завод "Мікрон", - відео
"Завдяки рішучим діям вогнеборців не допущено витоку хімічно-небезпечних речовин з транспортних балонів"
завод "мікрон"
Рятувальники встановили, що загорілась одноповерхова будівля, яка належить приватному підприємцю і використовується як складське приміщення, повідомляє прес-служба ДСНС.
"Пожежу локалізували о 15:59 та о 16:44 її ліквідували на площі 700 квадратних метрів. Завдяки рішучим діям вогнеборців не допущено витоку хімічно-небезпечних речовин з транспортних балонів, які були виявлені на місці пожежі. Загиблих та постраждалих немає", – зазначили у повідомленні.
Вогонь гасили 45 рятувальників та 12 одиниць пожежно-рятувальної техніки. Причина пожежі наразі встановлюється.
Нагадаємо, що у четвер на території Одеського зоологічний парку горіла адміністративна будівля.
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