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В Одесі горів колишній завод "Мікрон", - відео

"Завдяки рішучим діям вогнеборців не допущено витоку хімічно-небезпечних речовин з транспортних балонів"
У неділю, 30 грудня, в Одесі зайнялись складські приміщення на території колишнього заводу "Мікрон". Вогонь охопив 700 квадратних метрів будівлі.
В Одесі горів колишній завод "Мікрон", - відео завод "мікрон"

Рятувальники встановили, що загорілась одноповерхова будівля, яка належить приватному підприємцю і використовується як складське приміщення, повідомляє прес-служба ДСНС.

"Пожежу локалізували о 15:59 та о 16:44 її ліквідували на площі 700 квадратних метрів. Завдяки рішучим діям вогнеборців не допущено витоку хімічно-небезпечних речовин з транспортних балонів, які були виявлені на місці пожежі. Загиблих та постраждалих немає", – зазначили у повідомленні. 

Вогонь гасили 45 рятувальників та 12 одиниць пожежно-рятувальної техніки. Причина пожежі наразі встановлюється.

Нагадаємо, що  у четвер на території Одеського зоологічний парку горіла адміністративна будівля.

 

 

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30 12 2018 22:30
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