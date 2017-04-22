В Одесі горів ринок "Північний", – ФОТО, ВІДЕО Даних про загиблих і постраждалих, а також про причини пожежі поки немає

Сьогодні, 22 квітня, на ринку "Північний" в Одесі сталася пожежа. Вогонь охопив торгові павільйони площею у майже 400 квадратних метрів.

Фото: 048.ua

Про це повідомляє ДСНС Одеської області, пише "Інтерфакс".

Фото: 048.ua За словами очевидців, пожежа сталася близько 18:30. Наразі на місці пожежі працюють рятувальники та пожежники. З прилеглої території евакуюють автомобілі.

Фото: 048.ua Даних про загиблих і постраждалих і причини пожежі поки немає. Нагадаємо, 11 квітня в Одесі вночі горів причал, внаслідок чого знищено 15 дерев'яних та металопластикових приватних будинків. 13 квітня уночі в Одесі знову виникла пожежа на причалі в дачних будинках, гасіння якої ускладнювалось поодинокими вибухами побутових газових балонів та каністр, щільністю забудови та відсутністю під'їздів до моря для забору води.

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