CУСПІЛЬСТВО НОВИНИСьогодні, 22 квітня, на ринку "Північний" в Одесі сталася пожежа. Вогонь охопив торгові павільйони площею у майже 400 квадратних метрів.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
В Одесі горів ринок "Північний", – ФОТО, ВІДЕО
Даних про загиблих і постраждалих, а також про причини пожежі поки немає
Фото: 048.ua
Про це повідомляє ДСНС Одеської області, пише "Інтерфакс".
Фото: 048.ua
За словами очевидців, пожежа сталася близько 18:30. Наразі на місці пожежі працюють рятувальники та пожежники. З прилеглої території евакуюють автомобілі.
Фото: 048.ua
Даних про загиблих і постраждалих і причини пожежі поки немає.
Нагадаємо, 11 квітня в Одесі вночі горів причал, внаслідок чого знищено 15 дерев'яних та металопластикових приватних будинків.
13 квітня уночі в Одесі знову виникла пожежа на причалі в дачних будинках, гасіння якої ускладнювалось поодинокими вибухами побутових газових балонів та каністр, щільністю забудови та відсутністю під'їздів до моря для забору води.
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