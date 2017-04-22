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В Одесі горів ринок "Північний", – ФОТО, ВІДЕО

Даних про загиблих і постраждалих, а також про причини пожежі поки немає
Сьогодні, 22 квітня, на ринку "Північний" в Одесі сталася пожежа. Вогонь охопив торгові павільйони площею у майже 400 квадратних метрів.
В Одесі горів ринок "Північний", – ФОТО, ВІДЕО Фото: 048.ua

Про це повідомляє ДСНС Одеської області, пише "Інтерфакс".


Фото: 048.ua

За словами очевидців, пожежа сталася близько 18:30. Наразі на місці пожежі працюють рятувальники та пожежники. З прилеглої території евакуюють автомобілі.


Фото: 048.ua

Даних про загиблих і постраждалих і причини пожежі поки немає.

Нагадаємо, 11 квітня в Одесі вночі горів причал, внаслідок чого знищено 15 дерев'яних та металопластикових приватних будинків.

13 квітня уночі в Одесі знову виникла пожежа на причалі в дачних будинках, гасіння якої ускладнювалось поодинокими вибухами побутових газових балонів та каністр, щільністю забудови та відсутністю під'їздів до моря для забору води.

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22 04 2017 20:40
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