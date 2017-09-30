CУСПІЛЬСТВО НОВИНИВ Одесі історична архітектурна пам’ятка ХІХ сторіччя, відома як будинок Руссова, загоріла в суботу, 30 вересня.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
В Одесі горить історичний будинок ХІХ століття, – ФОТО, ВІДЕО
Це четверта пожежа за останні вісім років у цьому будинку
Фото: ukrinform.ua
Про це повідомляє "Укрінформ".
Чотириповерховий будинок Руссова збудований у 1897-98 роках. Розташований у Приморському районі за адресою вул. Садова, 21.
На місці події працюють бригади рятувальників, які гасять вогонь.
Масштабна пожежа на верхніх поверхах цього будинку сталася в жовтні 2009 року, будинок було значно пошкоджено, з нього відселили мешканців, однак історична "аптека Гаєвського" продовжувала працювати.
Восени 2012 року сталася пожежа на нижніх поверхах будинку, 10 жовтня 2013 року пожежа сталася між другим та третім поверхами.
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