В Одесі горить історичний будинок ХІХ століття, – ФОТО, ВІДЕО

Це четверта пожежа за останні вісім років у цьому будинку

В Одесі історична архітектурна пам’ятка ХІХ сторіччя, відома як будинок Руссова, загоріла в суботу, 30 вересня.

Про це повідомляє "Укрінформ".

Чотириповерховий будинок Руссова збудований у 1897-98 роках. Розташований у Приморському районі за адресою вул. Садова, 21.

На місці події працюють бригади рятувальників, які гасять вогонь.

Масштабна пожежа на верхніх поверхах цього будинку сталася в жовтні 2009 року, будинок було значно пошкоджено, з нього відселили мешканців, однак історична "аптека Гаєвського" продовжувала працювати.

Восени 2012 року сталася пожежа на нижніх поверхах будинку, 10 жовтня 2013 року пожежа сталася між другим та третім поверхами.



Фото: ukrinform.ua



Фото: ukrinform.ua