Реєстрація Вхід
RSS
CУСПІЛЬСТВО НОВИНИ

В Одесі горить історичний будинок ХІХ століття, – ФОТО, ВІДЕО

Це четверта пожежа за останні вісім років у цьому будинку
В Одесі історична архітектурна пам’ятка ХІХ сторіччя, відома як будинок Руссова, загоріла в суботу, 30 вересня.
В Одесі горить історичний будинок ХІХ століття, – ФОТО, ВІДЕО Фото: ukrinform.ua

Про це повідомляє "Укрінформ".

Чотириповерховий будинок Руссова збудований у 1897-98 роках. Розташований у Приморському районі за адресою вул. Садова, 21.

На місці події працюють бригади рятувальників, які гасять вогонь.

Масштабна пожежа на верхніх поверхах цього будинку сталася в жовтні 2009 року, будинок було значно пошкоджено, з нього відселили мешканців, однак історична "аптека Гаєвського" продовжувала працювати.

Восени 2012 року сталася пожежа на нижніх поверхах будинку, 10 жовтня 2013 року пожежа сталася між другим та третім поверхами.


Фото: ukrinform.ua


Фото: ukrinform.ua


Фото: ukrinform.ua

Нагадаємо, в Полтавській області горять торфовища на площі 70 гектарів.

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

30 09 2017 20:00
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
"Судити по-новому": недоброчесні майбутні судді "прозорого" Верховного Суду

"Судити по-новому": недоброчесні майбутні судді "прозорого" Верховного Суду

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.