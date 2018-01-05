В Одесі катували і вбили американського священика

Одеська поліція затримала людей, які підозрюються в катуванні і вбивстві громадянина США азіатського походження.

Як повідомляє "Думская" з посиланням на ГУНП в області, затримані прийняли пастора однієї з протестантських церков за міняйла із ринку "Сьомий кілометр". Вони увірвалися до чоловіка у квартиру і жорстоко катували, вимагаючи показати схованку з грошима, якої насправді не було.

"Усіх трьох затримано. Один з них є далеким родичем відомого кримінального авторитета Антимоса і перебуває в розшуку за підозрою в розбійному нападі, інший – під домашнім арештом за ДТП, у третього поки що проблем із законом не було", – повідомляє видання.

Випадок кваліфікували за частиною 2 ст. 115 КК України. Трійці загрожує довічне ув'язнення.

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