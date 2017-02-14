В Одесі колишніх міліціонерів посадили на п'ять років за хабарництво

Вони намагалися отримати 5 тисяч доларів США за приховування інформації

Київський районний суд Одеси засудив двох колишніх оперуповноважених одеської міліції до п'яти років позбавлення волі.

В кінці 2014 року співробітники Служби безпеки України викрили зловмисників, коли ті намагалися отримати 5 тисяч доларів США від співробітника одного з районних підрозділів Пенсійного фонду за приховування інформації, що стосується його судимості. Про це повідомляє прес-центр спецслужби.

Суд визнав міліціонерів винними і засудив їх до п'яти років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Нагадаємо, слідчі Головного слідчого управління Генпрокуратури встановили, що колишній заступник начальника УМВС України в Одеській області, фігурант ряду кримінальних справ щодо подій весни 2014 року Дмитро Фучеджі протягом півтора років після своєї втечі з України отримував міліцейську пенсію.