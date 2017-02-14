НОВИНИКиївський районний суд Одеси засудив двох колишніх оперуповноважених одеської міліції до п'яти років позбавлення волі.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
В Одесі колишніх міліціонерів посадили на п'ять років за хабарництво
Вони намагалися отримати 5 тисяч доларів США за приховування інформації
Фото: ТАСС
В кінці 2014 року співробітники Служби безпеки України викрили зловмисників, коли ті намагалися отримати 5 тисяч доларів США від співробітника одного з районних підрозділів Пенсійного фонду за приховування інформації, що стосується його судимості. Про це повідомляє прес-центр спецслужби.
Суд визнав міліціонерів винними і засудив їх до п'яти років позбавлення волі з конфіскацією майна.
Нагадаємо, слідчі Головного слідчого управління Генпрокуратури встановили, що колишній заступник начальника УМВС України в Одеській області, фігурант ряду кримінальних справ щодо подій весни 2014 року Дмитро Фучеджі протягом півтора років після своєї втечі з України отримував міліцейську пенсію.
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