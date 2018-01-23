В Одесі компанії з ремонту доріг привласнили понад 100 млн гривень, - СБУ

У суді доведено ухилення від сплати податків на 5 млн гривень

Служба безпеки виявила привласнення понад 100 млн гривень бюджетних коштів компаніями з будівництва та ремонту доріг в Одесі.

Встановлено, що група компаній з Одеси протягом декількох років отримувала замовлення на будівництво і ремонт автодоріг в різних регіонах країни. При цьому власники і топ-менеджмент компаній йшли на змову з організаторами держзакупівель для отримання контрактів, а також застосовували схеми з ухилення від сплати податків, завищували вартість проведених робіт і використаних матеріалів, - повідомляється на сайті СБУ.

За інформацією СБУ, загальна сума привласнених тільки за два роки коштів становить понад 100 млн гривень.

Відзначається, що неякісне виконання дорожніх робіт вплинуло на безпеку транспортної інфраструктури і призвело до багатомільйонних збитків бюджетів різних рівнів.

Зараз в суді доведено ухилення компаніями від сплати податків в розмірі 5 млн гривень.

Крім того, за матеріалами СБУ Антимонопольний комітет оштрафував групу компаній на 37 млн гривень і на три роки заборонив брати участь у державних закупівлях.

Нагадаємо, на програму автодоріг в Україні протягом 2018-2022 років уряд виділить 322,575 млрд грн, з яких 176 млрд грн - бюджетних коштів.