В Одесі компанії з ремонту доріг привласнили понад 100 млн гривень, - СБУ
Встановлено, що група компаній з Одеси протягом декількох років отримувала замовлення на будівництво і ремонт автодоріг в різних регіонах країни. При цьому власники і топ-менеджмент компаній йшли на змову з організаторами держзакупівель для отримання контрактів, а також застосовували схеми з ухилення від сплати податків, завищували вартість проведених робіт і використаних матеріалів, - повідомляється на сайті СБУ.
За інформацією СБУ, загальна сума привласнених тільки за два роки коштів становить понад 100 млн гривень.
Відзначається, що неякісне виконання дорожніх робіт вплинуло на безпеку транспортної інфраструктури і призвело до багатомільйонних збитків бюджетів різних рівнів.
Зараз в суді доведено ухилення компаніями від сплати податків в розмірі 5 млн гривень.
Крім того, за матеріалами СБУ Антимонопольний комітет оштрафував групу компаній на 37 млн гривень і на три роки заборонив брати участь у державних закупівлях.
Нагадаємо, на програму автодоріг в Україні протягом 2018-2022 років уряд виділить 322,575 млрд грн, з яких 176 млрд грн - бюджетних коштів.
Зазначимо, 1 січня, в Україні розпочав працювати Дорожній фонд. На дороги у 2018-му виділять близько 47 мільярдів гривень.
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- ФОТО Заради видобутку вугілля у Німеччині знищили село із стародавнім собором, - ВІДЕО ФОТО
- ФОТО 2017 рік став рекордним для хмарочосів, - ІНФОГРАФІКА ФОТО
- ФОТО Нацгвардія і Міноборони отримали партію бронемашин "Варта", які відправляться в зону АТО, - ФОТО
- Бурштинова весна та втрачене поколінняЖурналісти iPress.ua поїхали на Рівненщину, в найбільший центр видобутку бурштину, щоб показати, що таке весна на Поліссі
- Starbucks обіцяє працевлаштувати 10 тис. біженців через указ Трампа