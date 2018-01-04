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В Одесі конфлікт через падіння балкону завершився стріляниною

Один сусід вистрілив іншому у груди з пістолета
В Одесі через обвал балконної плити чоловік стріляв у сусіда.
В Одесі конфлікт через падіння балкону завершився стріляниною Фото: facebook.com/gunp.odessa

Про це розповіли в поліції Одеської області.

Подія сталася в одій з багатоповерхівок Малиновського району обласного центру. На восьмому поверсі балконна плита впала на балкон сусідів знизу. Це стало причиною конфлікту між жителями будинку.

Під час сварки мешканець квартири з сьомого поверху вистрілив з травматичної зброї сусіду у груди. Зараз 30-річного потерпілого госпіталізовано до лікарні з травматичним пораненням грудної клітини зліва.

"Попередньо встановлено, що внаслідок конфлікту між сусідами тілесні ушкодження також отримала мешканка квартири на сьомому поверсі. Їх завдав господар квартири зверху, куди жінка піднялася з'ясовувати стосунки після падіння балконної плити. Одеситка поскаржилася на сусіда своєму чоловікові і той "вирішив конфлікт" за допомогою зброї. Наразі за обома фактами розпочаті кримінальні провадження за статтею 125 (умисне легке тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України. Слідство триває", – повідомили правоохоронці.


Фото: facebook.com/gunp.odessa

Нагадаємо, в Одесі під час святкування "Гуморини 2018" на перехожого впав фрагмент фасаду будинку.

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