В Одесі копи за хабар відвозили ув'язненого СІЗО додому до дружини
В Одесі двоє поліцейських за хабар у 500 доларів вивозили зі СІЗО підслідного додому до дружини. Про це повідомляє Думська, посилаючись на джерела в прокуратурі.
Зазначається, що підслідний платив поліцейським за організацію зустрічей з дружиною. Кожна поїздка обходилася в 500 доларів США.
Поліцейські організовували зустріч під приводом доставки на судові засідання у його справі. При цьому правоохоронці сфальсифікували необхідні папери.
За інформацією, під час романтичних побачень конвоїри привозили підслідного до нього додому на вул. Вільямса, знімали з нього наручники і відпускали на кілька годин. Копи при цьому очікували його в службовій машині біля під'їзду.
Останній раз побачення тривало цілих десять годин - з 10:00 до 20:00.
Нагадаємо, двох поліцейських затримали співробітники СБУ, поліції та військової прокуратури у Львові під час отримання хабара на суму $1,7 тис. і 4 тис. грн.
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