В Одесі копи за хабар відвозили ув'язненого СІЗО додому до дружини

З підслідного знімали наручники і відпускали до дружини

Поліцейські за хабар відвозили підслідного додому до дружини на кілька годин. Правоохоронці сфальсифікували необхідні папери і возили чоловіка нібито в суд по його ж справі.

В Одесі двоє поліцейських за хабар у 500 доларів вивозили зі СІЗО підслідного додому до дружини. Про це повідомляє Думська, посилаючись на джерела в прокуратурі.

Зазначається, що підслідний платив поліцейським за організацію зустрічей з дружиною. Кожна поїздка обходилася в 500 доларів США.

Поліцейські організовували зустріч під приводом доставки на судові засідання у його справі. При цьому правоохоронці сфальсифікували необхідні папери.

За інформацією, під час романтичних побачень конвоїри привозили підслідного до нього додому на вул. Вільямса, знімали з нього наручники і відпускали на кілька годин. Копи при цьому очікували його в службовій машині біля під'їзду.

Останній раз побачення тривало цілих десять годин - з 10:00 до 20:00.

Нагадаємо, двох поліцейських затримали співробітники СБУ, поліції та військової прокуратури у Львові під час отримання хабара на суму $1,7 тис. і 4 тис. грн.