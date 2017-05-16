В Одесі лідер громадської організації побив чиновника ОДА

В Одесі затримано лідера однієї з громадських організацій міста за побиття керівника одного з управлінь Одеської обласної державної адміністрації.

До поліції звернувся керівник одного з управлінь Одеської обласної державної адміністрації з заявою про те, що його побили.

Подія сталася ввечері 15 травня, - повідомляє відділ комунікації поліції в Одеській області.

Сьогодні, на території управління, під час проведення відкритого для громадськості заходу, посадовець впізнав свого кривдника та викликав поліцію.

Ним виявився лідер однієї з громадських організацій міста, який є фігурантом низки кримінальних проваджень.

Для встановлення обставин події громадський активіст був доставлений до Хмельницького відділення поліції для надання пояснень по справі.

На теперішній час вирішується питання про внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань за попередньою правовою кваліфікацією кримінального правопорушення, передбаченого ст. 125 Кримінального кодексу України (умисне легке тілесне ушкодження). Перевірка триває.

Нагадаємо, в Сумах невідомі особи битами побили депутата міської ради В’ячеслава Калініченко, він у важкому стані шпиталізований.