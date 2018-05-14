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В Одесі майор поліції вимагав у свідка ДТП $5 тис. за непритягнення до відповідальності

У разі несплати слідчий погрожував перевести свідка у статус обвинувачуваного
В Одесі співробітники Служби безпеки викрили на хабарі старшого слідчого поліції відділу з розслідування злочинів у сфері транспорту.
В Одесі майор поліції вимагав у свідка ДТП $5 тис. за непритягнення до відповідальності Фото: ssu.gov.ua

"Оперативники спецслужби задокументували факт вимагання майором поліції у місцевого жителя п'яти тисяч доларів США за непритягнення до кримінальної відповідальності за скоєння дорожньо-транспортної пригоди. У разі несплати зазначеної суми зловмисник погрожував перевести свідка у статус обвинувачуваного. Як посередника поліцейський залучив адвоката", - повідомляють на сайті СБУ.

Фото: ssu.gov.ua

Обох зловмисників затримали на одній з вулиць обласного центру під час отримання першої частини неправомірної вигоди в розмірі 1 тис. доларів.

Фото: ssu.gov.ua

"У рамках відкритого кримінального провадження за ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу тривають слідчі дії для встановлення можливої причетності інших осіб до протиправної діяльності", - зазначили в СБУ.

Фото: ssu.gov.ua

Нагадаємо, у Донецькій області прокурор вимагав 15 тис. доларів хабараза зміну запобіжного заходу підозрюваному.

 

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14 05 2018 12:33
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