В Одесі майор поліції вимагав у свідка ДТП $5 тис. за непритягнення до відповідальності
"Оперативники спецслужби задокументували факт вимагання майором поліції у місцевого жителя п'яти тисяч доларів США за непритягнення до кримінальної відповідальності за скоєння дорожньо-транспортної пригоди. У разі несплати зазначеної суми зловмисник погрожував перевести свідка у статус обвинувачуваного. Як посередника поліцейський залучив адвоката", - повідомляють на сайті СБУ.
Фото: ssu.gov.ua
Обох зловмисників затримали на одній з вулиць обласного центру під час отримання першої частини неправомірної вигоди в розмірі 1 тис. доларів.
Фото: ssu.gov.ua
"У рамках відкритого кримінального провадження за ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу тривають слідчі дії для встановлення можливої причетності інших осіб до протиправної діяльності", - зазначили в СБУ.
Фото: ssu.gov.ua
Нагадаємо, у Донецькій області прокурор вимагав 15 тис. доларів хабараза зміну запобіжного заходу підозрюваному.
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