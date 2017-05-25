В Одесі затримали колишню суддю на хабарі в п'ять тисяч доларів

Забезпечити необхідний результат вона обіцяла нібито через знайомства, які залишилися в обласному Апеляційному суді

Силовики викрили на хабарі колишню суддю Апеляційного суду Одеської області.

Правоохоронці встановили, що зловмисниця вимагала 5 тисяч доларів в від місцевого мешканця за винесення позитивного судового рішення за апеляційною скаргою щодо неправомірного звільнення з роботи, - повідомляє прес-служба СБУ.

Забезпечити необхідний результат вона обіцяла нібито через знайомства, які залишилися в обласному Апеляційному суді.

Оперативники спецслужби задокументували отримання колишньою суддею авансу в розмірі 2 тисячі американських доларів. Другу частину мали передати перед подальшим етапом розгляду скарги. Співробітники СБ України затримали зловмисницю в одній із кав’ярень поблизу будівля суду під час отримання решти хабара.