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В Одесі затримали колишню суддю на хабарі в п'ять тисяч доларів

Забезпечити необхідний результат вона обіцяла нібито через знайомства, які залишилися в обласному Апеляційному суді
Силовики викрили на хабарі колишню суддю Апеляційного суду Одеської області.
В Одесі затримали колишню суддю на хабарі в п Фото:ssu.gov.ua

Правоохоронці встановили, що зловмисниця вимагала 5 тисяч доларів в від місцевого мешканця за винесення позитивного судового рішення за апеляційною скаргою щодо неправомірного звільнення з роботи, - повідомляє прес-служба СБУ.

Забезпечити необхідний результат вона обіцяла нібито через знайомства, які залишилися в обласному Апеляційному суді.

Оперативники спецслужби задокументували отримання колишньою суддею авансу в розмірі 2 тисячі американських доларів. Другу частину мали передати перед подальшим етапом розгляду скарги. Співробітники СБ України затримали зловмисницю в одній із кав’ярень поблизу будівля суду під час отримання решти хабара.

Нагадаємо, в Україні за майже три роки - з 2015 по 2017 рік - звільнили понад 2,5 тис. суддів.
 
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25 05 2017 15:58
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