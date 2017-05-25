CУСПІЛЬСТВО НОВИНИСиловики викрили на хабарі колишню суддю Апеляційного суду Одеської області.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
В Одесі затримали колишню суддю на хабарі в п'ять тисяч доларів
Забезпечити необхідний результат вона обіцяла нібито через знайомства, які залишилися в обласному Апеляційному суді
Фото:ssu.gov.ua
Правоохоронці встановили, що зловмисниця вимагала 5 тисяч доларів в від місцевого мешканця за винесення позитивного судового рішення за апеляційною скаргою щодо неправомірного звільнення з роботи, - повідомляє прес-служба СБУ.
Забезпечити необхідний результат вона обіцяла нібито через знайомства, які залишилися в обласному Апеляційному суді.
Оперативники спецслужби задокументували отримання колишньою суддею авансу в розмірі 2 тисячі американських доларів. Другу частину мали передати перед подальшим етапом розгляду скарги. Співробітники СБ України затримали зловмисницю в одній із кав’ярень поблизу будівля суду під час отримання решти хабара.
Нагадаємо, в Україні за майже три роки - з 2015 по 2017 рік - звільнили понад 2,5 тис. суддів.
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