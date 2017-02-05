В Одесі невідомі повідомили про замінування двох університетів

Невідомі повідомили про замінування Національного університету ім. Мечникова та Одеського національного політехнічного університету.

О 10:30 в поліцію подзвонив невідомий і повідомив про замінування Національного університету ім. Мечникова, а через 4 хвилини надійшло ще одне повідомлення про замінування Одеського національного політехнічного університету, - повідомляє прес-служба управління Нацполіції в Одеській області.

На зазначені місця виїхали слідчо-оперативні групи поліції, працівники вибухотехнічного управління та кінологи зі службовими собаками.

Перевірка обох університетів триває.