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В Одесі невідомі повідомили про замінування двох університетів

Перевірка обох університетів триває
Невідомі повідомили про замінування Національного університету ім. Мечникова та Одеського національного політехнічного університету.
В Одесі невідомі повідомили про замінування двох університетів Фото: з вільних джерел

О 10:30 в поліцію подзвонив невідомий і повідомив про замінування Національного університету ім. Мечникова, а через 4 хвилини надійшло ще одне повідомлення про замінування Одеського національного політехнічного університету, -  повідомляє прес-служба управління Нацполіції в Одеській області.

На зазначені місця виїхали слідчо-оперативні групи поліції, працівники вибухотехнічного управління та кінологи зі службовими собаками.

Перевірка обох університетів триває.

Нагадаємо, що для патрулювання в Одесу прибули додаткові спецпідрозділиі тактичні групи Національної поліції України.

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02 05 2017 12:36
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