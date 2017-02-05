ВІДПОЧИНОК НОВИНИНевідомі повідомили про замінування Національного університету ім. Мечникова та Одеського національного політехнічного університету.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
В Одесі невідомі повідомили про замінування двох університетів
Перевірка обох університетів триває
Фото: з вільних джерел
О 10:30 в поліцію подзвонив невідомий і повідомив про замінування Національного університету ім. Мечникова, а через 4 хвилини надійшло ще одне повідомлення про замінування Одеського національного політехнічного університету, - повідомляє прес-служба управління Нацполіції в Одеській області.
На зазначені місця виїхали слідчо-оперативні групи поліції, працівники вибухотехнічного управління та кінологи зі службовими собаками.
Перевірка обох університетів триває.
Нагадаємо, що для патрулювання в Одесу прибули додаткові спецпідрозділиі тактичні групи Національної поліції України.
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02 05 2017 12:36 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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