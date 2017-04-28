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В Одесі облили фарбою меморіальну дошку і повалили пам'ятний знак Жукову

Напередодні місцеві депутати повернули проспекту Небесної Сотні назву проспект Жукова
В Одесі активісти "Ради громадської безпеки" облили фарбою меморіальну дошку радянському воєначальнику і партійному керівнику Георгію Жукову, що прикрашає стіну будівлі військкомату на розі Канатної і Пироговської вулиць.
В Одесі облили фарбою меморіальну дошку і повалили пам Фото: dumskaya.net

Про це повідомляє "Думська", відзначаючи, що ця організація підтримує мера Одеси Геннадія Труханова.

Видання "Країна" повідомляє про ще один акт вандалізму. Близько 16:30 група невідомих в камуфляжі повалила пам'ятний знак Жукову на перетині проспекту Небесної Сотні (колишній проспект Жукова) і вулиці 25-ї Чапаєвської дивізії.

Фото: strana.ua

Це був закладений камінь, де з ініціативи місцевих комуністів хотіли в майбутньому встановити повноцінний пам'ятник Жукову.

Нагадаємо, 26 квітня Одеська міська рада перейменувала 56 вулиць в Одесі, які були перейменовані в травні минулого року головою області Михайлом Саакашвілі в рамках декомунізації. Зокрема, знову з'явився на карті міста проспект Маршала Жукова (рішенням Саакашвілі перейменовано на проспект Небесної Сотні). У мерії зіслалися на протиріччя між двома статтями закону про декомунізацію. З одного боку, радянський воєначальник був міністром оборони і членом президії ЦК КПРС, тобто одним з керівників тоталітарної держави і партії, що є причиною для декомунізації. З іншого, не підлягають перейменуванню назви, пов'язані з іменами людей, які брали участь у вигнанні нацистських окупантів з України.

28 квітня Приморський районний суд Одеси визнав протиправним і скасував рішення Одеської міської ради про перейменування 56 вулиць.

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28 04 2017 20:28
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