Реєстрація Вхід
RSS
CУСПІЛЬСТВО НОВИНИ

В Одесі очевидець самостійно вистежив, затримав і передав поліції вбивцю

Вбивця здійснив злочин у кафе
У Малиновському районі Одеси 26-річний хлопець став випадковим свідком вбивства в одному з кафе, після чого він вистежив зловмисника, викликав поліцейських і затримав його самостійно, передавши правоохоронцям.
В Одесі очевидець самостійно вистежив, затримав і передав поліції вбивцю Фото: ТСН

Про це повідомляє відділ комунікації поліції міста.

"Зайшовши в кафе, юнак став випадковим свідком того, як один з відвідувачів вдарив ножем у груди іншого. Залишившись непоміченим, одесит пішов за зловмисником, затримав його і передав поліцейським", - сказано в повідомленні.

Потерпілому викликали медиків, проте від отриманого поранення він помер в машині швидкої допомоги.

У злочинця слідчі вилучили забруднений кров'ю одяг і ніж, призначена експертиза.

У поліції кваліфікували подію як умисне вбивство (ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу України).

Нагадаємо, 15 травня в Одесі відбулася масова бійка, що супроводжувалася звуками, схожими на постріли. Очевидці зафіксували 12 автомобілів патрульної поліції, що приїхали на місце злочину.

Нагадаємо, раніше у Києві затримали чоловіка, який під час сварки щодо паління у громадському місці убив людину на території ресторану "Макдональдс" на Оболоні.

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

22 05 2017 21:33
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
"Не шукай мене Вконтакті": для кого зрада, а для кого перемога

"Не шукай мене Вконтакті": для кого зрада, а для кого перемога

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.