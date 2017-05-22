В Одесі очевидець самостійно вистежив, затримав і передав поліції вбивцю

У Малиновському районі Одеси 26-річний хлопець став випадковим свідком вбивства в одному з кафе, після чого він вистежив зловмисника, викликав поліцейських і затримав його самостійно, передавши правоохоронцям.

Про це повідомляє відділ комунікації поліції міста.

"Зайшовши в кафе, юнак став випадковим свідком того, як один з відвідувачів вдарив ножем у груди іншого. Залишившись непоміченим, одесит пішов за зловмисником, затримав його і передав поліцейським", - сказано в повідомленні.

Потерпілому викликали медиків, проте від отриманого поранення він помер в машині швидкої допомоги.

У злочинця слідчі вилучили забруднений кров'ю одяг і ніж, призначена експертиза.

У поліції кваліфікували подію як умисне вбивство (ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу України).

Нагадаємо, 15 травня в Одесі відбулася масова бійка, що супроводжувалася звуками, схожими на постріли. Очевидці зафіксували 12 автомобілів патрульної поліції, що приїхали на місце злочину.

Нагадаємо, раніше у Києві затримали чоловіка, який під час сварки щодо паління у громадському місці убив людину на території ресторану "Макдональдс" на Оболоні.