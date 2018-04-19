​В Одесі охоронець звільнився і катався п'яним містом на службовому авто з "мигалками"

В Одесі поліцейські затримали колишнього співробітника охоронної фірми, який в стані алкогольного сп'яніння їздив містом на службовому автомобілі.

Близько 5 години ранку правоохоронці отримали інформацію про те, що в Приморському районі водій автомобіля охоронної фірми грубо порушує правила дорожнього руху, повідомляє прес-служба патрульної поліції області у Facebook.

"Зазначений автомобіль зупинили на Фонтанській дорозі. Патрульні відразу звернули увагу, що водій має виражені ознаки алкогольного сп'яніння. Чоловіка доставили в спеціалізований медичний заклад для проведення обстеження. Медики підтвердили його нетверезий стан", - йдеться в повідомленні.

Під час перевірки поліцейські з'ясували, що вдень чоловік звільнився з охоронного агентства, після чого самовільно скористався службовим авто, на якому зник в невідомому напрямку.

На 32-річного порушника поліцейські склали адміністративні матеріали за статтею 130 КУпАП (керування в стані сп'яніння). На місце події викликали представника фірми для з'ясування всіх обставин.

Нагадаємо, що в Києві після переслідування затримали колишнього очільника харківської патрульної поліції Євгена Мельника, який перебував у нетверезому стані за кермом.