В Одесі охоронець звільнився і катався п'яним містом на службовому авто з "мигалками"
Близько 5 години ранку правоохоронці отримали інформацію про те, що в Приморському районі водій автомобіля охоронної фірми грубо порушує правила дорожнього руху, повідомляє прес-служба патрульної поліції області у Facebook.
"Зазначений автомобіль зупинили на Фонтанській дорозі. Патрульні відразу звернули увагу, що водій має виражені ознаки алкогольного сп'яніння. Чоловіка доставили в спеціалізований медичний заклад для проведення обстеження. Медики підтвердили його нетверезий стан", - йдеться в повідомленні.
Під час перевірки поліцейські з'ясували, що вдень чоловік звільнився з охоронного агентства, після чого самовільно скористався службовим авто, на якому зник в невідомому напрямку.
На 32-річного порушника поліцейські склали адміністративні матеріали за статтею 130 КУпАП (керування в стані сп'яніння). На місце події викликали представника фірми для з'ясування всіх обставин.
Нагадаємо, що в Києві після переслідування затримали колишнього очільника харківської патрульної поліції Євгена Мельника, який перебував у нетверезому стані за кермом.
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