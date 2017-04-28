В Одесі під російським консульством сталася бійка.

Про це інформує ТСН.

Згідно з повідомленням, коли учасники протесту навпроти генерального консульства Російської Федерації співали Гімн України, з вікна машини, що проїжджала повз, чоловік показав середній палець і нецензурно вилаявся.

Активісти заблокували автомобіль і силою витягли водія з салону, після чого почалася бійка.

Щоб її припинити, бійці Нацгвардії застосували сльозогінний газ.

Побитого чоловіка забрали в машину патрульної поліції під охорону. Там він написав заяву про побиття, а від коментарів журналістам відмовився.

Своєю чергою учасники протесту написали на чоловіка заяву за образу національного гімну.

Раніше в Одесі облили фарбою меморіальну дошку і повалили пам'ятний знак Жукову.