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В Одесі під російським консульством сталася бійка

Бійці Нацгвардії застосували сльозогінний газ
В Одесі під російським консульством сталася бійка.
В Одесі під російським консульством сталася бійка фото: obozrevatel.com

Про це інформує ТСН.

Згідно з повідомленням, коли учасники протесту навпроти генерального консульства Російської Федерації співали Гімн України, з вікна машини, що проїжджала повз, чоловік показав середній палець і нецензурно вилаявся.

Активісти заблокували автомобіль і силою витягли водія з салону, після чого почалася бійка.

Щоб її припинити, бійці Нацгвардії застосували сльозогінний газ.

Побитого чоловіка забрали в машину патрульної поліції під охорону. Там він написав заяву про побиття, а від коментарів журналістам відмовився.

Своєю чергою учасники протесту написали на чоловіка заяву за образу національного гімну.

Раніше в Одесі облили фарбою меморіальну дошку і повалили пам'ятний знак Жукову.

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28 04 2017 22:21
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