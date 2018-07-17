В Одесі підліток на батьковому BMW врізався в електрокар, постраждали двоє осіб
Інцидент стався вчора ввечері біля будинку №162, повідомляє місцеве видання "Думська".
Унаслідок аварії травми отримав та був госпіталізований сам підліток, а також дівчина, яка стояла біля електрокара.
Як уточнює Odessa.online, після зіткнення з Tesla 14-річний водій BMW намагався втекти, проте йому це не вдалося. Поруч з постраждалим електрокаром був припаркований ще один автомобіль Tesla. З нього вибіг водій і затримав втікача.
"В процесі гонитви він зробив кілька пострілів у повітря", - підкреслює видання.
Цікаво, що батьки затриманого вважають, що в ДТП винен не їхній син, а водій Tesla, оскільки припаркував авто не за правилами.
Нагадаємо, 13 липня на Закарпатті голова Перечинської райдержадміністрації Віктор Олефір за кермом Jeep Grand Cherokee у нетверезому стані наїхав на двох жінок. Внаслідок ДТП одна з постраждалих загинула, друга потрапила до реанімації.
Наступного дня прокурор Закарпатської області оголосив про підозру Олефіру.
У понеділок Ужгородський міжрайонний суд заарештував голову Перечинської районної державної адміністрації Закарпатської області Віктора Олефіра.
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