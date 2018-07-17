В Одесі підліток на батьковому BMW врізався в електрокар, постраждали двоє осіб

Після аварії водій BMW намагався втекти, але його затримав інший водій із застосуванням зброї

В Одесі 14-річний підліток взяв покататися батьківський автомобіль BMW і врізався в електрокар Tesla, припаркований на Люстдорфській дорозі.

Інцидент стався вчора ввечері біля будинку №162, повідомляє місцеве видання "Думська".

Унаслідок аварії травми отримав та був госпіталізований сам підліток, а також дівчина, яка стояла біля електрокара.

Як уточнює Odessa.online, після зіткнення з Tesla 14-річний водій BMW намагався втекти, проте йому це не вдалося. Поруч з постраждалим електрокаром був припаркований ще один автомобіль Tesla. З нього вибіг водій і затримав втікача.

"В процесі гонитви він зробив кілька пострілів у повітря", - підкреслює видання.

Цікаво, що батьки затриманого вважають, що в ДТП винен не їхній син, а водій Tesla, оскільки припаркував авто не за правилами.

Нагадаємо, 13 липня на Закарпатті голова Перечинської райдержадміністрації Віктор Олефір за кермом Jeep Grand Cherokee у нетверезому стані наїхав на двох жінок. Внаслідок ДТП одна з постраждалих загинула, друга потрапила до реанімації.

Наступного дня прокурор Закарпатської області оголосив про підозру Олефіру.

У понеділок Ужгородський міжрайонний суд заарештував голову Перечинської районної державної адміністрації Закарпатської області Віктора Олефіра.