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В Одесі підліток на батьковому BMW врізався в електрокар, постраждали двоє осіб

Після аварії водій BMW намагався втекти, але його затримав інший водій із застосуванням зброї
В Одесі 14-річний підліток взяв покататися батьківський автомобіль BMW і врізався в електрокар Tesla, припаркований на Люстдорфській дорозі.
В Одесі підліток на батьковому BMW врізався в електрокар, постраждали двоє осіб Фото: dumskaya.net

Інцидент стався вчора ввечері біля будинку №162, повідомляє місцеве видання "Думська".

Унаслідок аварії травми отримав та був госпіталізований сам підліток, а також дівчина, яка стояла біля електрокара.

Як уточнює Odessa.online, після зіткнення з Tesla 14-річний водій BMW намагався втекти, проте йому це не вдалося. Поруч з постраждалим електрокаром був припаркований ще один автомобіль Tesla. З нього вибіг водій і затримав втікача.

"В процесі гонитви він зробив кілька пострілів у повітря", - підкреслює видання.

Цікаво, що батьки затриманого вважають, що в ДТП винен не їхній син, а водій Tesla, оскільки припаркував авто не за правилами.

Нагадаємо, 13 липня на Закарпатті голова Перечинської райдержадміністрації Віктор Олефір за кермом Jeep Grand Cherokee у нетверезому стані наїхав на двох жінок. Внаслідок ДТП одна з постраждалих загинула, друга потрапила до реанімації.

Наступного дня прокурор Закарпатської області оголосив про підозру Олефіру.

У понеділок Ужгородський міжрайонний суд заарештував голову Перечинської районної державної адміністрації Закарпатської області Віктора Олефіра.

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17 07 2018 11:17
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