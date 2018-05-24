В Одесі підпалили автомобіль очільника екологічної інспекції

Він не виключає, що підпал пов’язаний з його діяльністю

24 травня невідомі особи в Одесі підпалили автомобіль, який належить керівнику Державної екологічної інспекції Північно-Західного регіону Чорного моря Олександру Ставнійчуку.

Про це повідомляють у Державній екологічній інспекції України.

Ставнійчук не виключає, що підпал відбувся через його професійну діяльність.

На місце події викликали представників поліції. За даним фактом відкрито кримінальне провадження.

Керівник Державної екологічної інспекції України Ігор Яковлєв також не відкидає, що підпал автомобіля пов'язаний із професійною діяльністю Олександра Ставнійчука. Раніше очільник Державної екологічної інспекції Північно-Західного регіону Чорного моря неодноразово скаржився на постійний тиск шляхом залучення громадськості та зловживання процесуальними правами у судових справах.

При цьому Ігор Яковлєв зазначає, що упродовж останнього періоду Інспекція Північно-Західного регіону Чорного моря демонструє найкращі показники за останні три роки щодо кількості виявлених порушень екологічного законодавства та фінансових надходжень.

"Тільки за перші 5 місяців цього року грошові стягнення за шкоду, заподіяну порушенням закону про охорону навколишнього природного середовища становлять близько 4 млн грн, тоді як торік ця сума за 12 місяців становила близько лише 75,5 тис грн, а у 2016 році трохи менше одного мільйона. Думаю, що це найкращий показник ефективності роботи Державної екологічної інспекції Північно-Західного регіону Чорного моря під керівництвом Олександра Ставнійчука", – повідомляє Ігор Яковлєв.



Фото: dei.gov.ua