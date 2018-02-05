В Одесі побили чоловіка, який йшов з квітами на Куликове поле

За його словами, на нього напав глава радикального угруповання "Вуличний фронт" Дем'ян Ганул

Сьогодні, 2 травня, в пам'ять про трагічні події у Будинку профспілок, які відбулися в 2014 році, жителі і гості Одеси приносять квіти на Куликове поле.

Незважаючи на кордони правоохоронців та нацгвардійців, які охороняють територію Соборної площі та Куликова поля, одного з прихильників "Антимайдану" побили опоненти, повідомляє "Страна".

Постраждалим виявився Михайло Ільїн. Його "перехопили" радикально налаштовані люди на Привокзальній площі. Хлопець каже, що ніс квіти на Куликове поле.

За його словами, на нього напав глава радикального угруповання "Вуличний фронт" Дем'ян Ганул. Той в коментарі "Страна" ухильно відповів, що Ільїна "покарав бог".

Нагадаємо, що минулоріч в Одесі під час заходів з вшанування жертв 2 травня 2014-го року за порушення громадського порядку на Куликовому полі та на Соборній площі затримали 14 людей.