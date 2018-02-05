CУСПІЛЬСТВО НОВИНИСьогодні, 2 травня, в пам'ять про трагічні події у Будинку профспілок, які відбулися в 2014 році, жителі і гості Одеси приносять квіти на Куликове поле.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
В Одесі побили чоловіка, який йшов з квітами на Куликове поле
За його словами, на нього напав глава радикального угруповання "Вуличний фронт" Дем'ян Ганул
Фото: Страна.ua
Незважаючи на кордони правоохоронців та нацгвардійців, які охороняють територію Соборної площі та Куликова поля, одного з прихильників "Антимайдану" побили опоненти, повідомляє "Страна".
Постраждалим виявився Михайло Ільїн. Його "перехопили" радикально налаштовані люди на Привокзальній площі. Хлопець каже, що ніс квіти на Куликове поле.
За його словами, на нього напав глава радикального угруповання "Вуличний фронт" Дем'ян Ганул. Той в коментарі "Страна" ухильно відповів, що Ільїна "покарав бог".
Нагадаємо, що минулоріч в Одесі під час заходів з вшанування жертв 2 травня 2014-го року за порушення громадського порядку на Куликовому полі та на Соборній площі затримали 14 людей.
Читайте новини також російською мовою.
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.КОМЕНТАРІ (0) +
Додати коментар
02 05 2018 16:17 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
- ФОТО Як "АвтоЄвроСила" переконувала Уряд відмовитися від підвищення цін на пальне, - ФОТО ВІДЕО
- ФОТО Королівство Марокко. Як отримати заряд африканських пригод за 256 євро?
- ФОТО Ізолятор в Лук'янівському СІЗО, - ФОТОРЕПОРТАЖ
- Сергей Сергеевич: Я написав книжку про тих хлопців, про яких ніхто не напише"Грязь" – це точно про війну. "Грязь" – це точно про Донбас. А Хаккі – це вдала гра слів. Хаккі перекладається, як "грязь", і це теж про війну. Подвійна інтерпретація, подвійний зміст"
- Справа полковника Без’язикова: зрадник держави чи "цап відбувайло"Адвокати Без’язикова, Віталій Титич та Олег Веремеєнко переконані, що справа навмисно затягується, хоча і судді, і прокуратура усвідомлюють її беззмістовність. За більш ніж рік суд дослідив усі документи, що були долучені стороною обвинувачення, як докази. Відповідно, мав можливість оцінити якість цих матеріалів, їх доказову силу. Але після року судового розгляду, обвинувачення Без’язикова у особливо тяжких злочинах все ще базується на припущеннях слідства