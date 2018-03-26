CУСПІЛЬСТВО НОВИНИУ понеділок, 26 березня, поліцейський автомобіль упав із Горбатого моста в Одесі.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
В Одесі поліцейський автомобіль упав з моста
Причина ДТП невідома
Фото: dumskaya.net
Після інциденту двоє співробітників поліції звернулися по медичну допомогу, жертв немає. Постраждав також поліцейський автомобіль, повідомляє "Думська" з посиланням на прес-службу патрульної поліції.
Причина ДТП невідома, за фактом інциденту триває службова перевірка.
Нагадаємо, що в Києві після переслідування затримали колишнього очільника харківської патрульної поліції Євгена Мельника, який перебував у нетверезому стані за кермом.
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26 03 2018 20:39 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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