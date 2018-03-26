В Одесі поліцейський автомобіль упав з моста

У понеділок, 26 березня, поліцейський автомобіль упав із Горбатого моста в Одесі.

Після інциденту двоє співробітників поліції звернулися по медичну допомогу, жертв немає. Постраждав також поліцейський автомобіль, повідомляє "Думська" з посиланням на прес-службу патрульної поліції.

Причина ДТП невідома, за фактом інциденту триває службова перевірка.

Нагадаємо, що в Києві після переслідування затримали колишнього очільника харківської патрульної поліції Євгена Мельника, який перебував у нетверезому стані за кермом.